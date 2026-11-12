Videoja e Adrianos që bën xhonglime me shapka e cigare elektronike në favela, merr miliona pëlqime: por nuk është ai

Është ai apo nuk është ai? Duke lënë mënjanë citimet, në internet është bërë virale videoja ku shfaqet një Adriano i jashtëzakonshëm, duke bërë xhonglime me topin në rrugë, me shapka në këmbë dhe një cigare elektronike në dorë. Videoja ka marrë miliona e miliona shikime, afro 500 mijë pëlqime dhe 17 mijë shpërndarje. Në të shfaqen aftësitë e ish-sulmuesit të Interit, Fiorentinës, Parmës dhe Romës, në një rrugicë të lagjeve të varfra braziliane.
Megjithatë, duke i parë me vëmendje pamjet, lind natyrshëm një dyshim: A jemi vërtet të sigurt se bëhet fjalë për të? Përgjigjja është jo, pasi videoja është realizuar në mënyrë të qëllimshme me ndihmën e inteligjencës artificiale dhe të një aplikacioni, pikërisht për të arritur efektin e dëshiruar viral. Një mision që është përmbushur më së miri.
Në të vërtetë, personi që shfaqet pa bluzë, me tatuazhe dhe me pantallona të shkurtra të gjera, duke luajtur mirë me topin, është Marcelo Adriano dos Santos Freitas, i njohur më mirë si “Celinho” ose “O Bruxo” i Campo Grande. Ai është një artist brazilian i rrugës, 30 vjeç, shumë i njohur për aftësitë e tij në futbollin e lirë. Videot e tij, ku bën xhonglime me mjeshtëri në situata të vështira, për shembull ndërsa pi duhan apo përballet me pengesa, janë bërë të famshme në Amerikën e Jugut.
Los chavales jóvenes no lo recordarán, pero este señor de nombre Adriano Leite con aspecto de mendigo era el 9 de Brasil que destrozaba defensas. https://t.co/eALXrcZwt2
— Fran Navarro (@fran_navarr0) November 10, 2026
Si qendron e vërteta?
Këtë herë ai ka përdorur pamjet e veta dhe më pas, përmes teknikës së ndërrimit të fytyrës (face swap), ka arritur të vendosë fytyrën e Adrianos, “Perandorit”, duke shfrytëzuar inteligjencën artificiale për ta bërë gjithçka më realiste. Duhet një vëzhgim i kujdesshëm i detajeve, veçanërisht i lëvizjeve të Adrianos së rremë, për të vënë re se diçka nuk shkon me fytyrën e tij. Pra, nuk janë mashtruar vetëm mijëra përdorues të internetit, por edhe disa media të huaja, të cilat menduan se protagonisti i videos ishte ish-sulmuesi i fuqishëm brazilian.
Në fund të fundit, skena përshtatet në mënyrë të përkryer me historinë e Adrianos së sotëm, i cili shpesh kthehet në favela ku është rritur, për të jetuar në mënyrë të thjeshtë dhe të shkujdesur, duke i lejuar vetes edhe disa teprime. Pas largimit nga futbolli, Adriano është përballur me probleme të rënda depresioni, të cilat e kanë çuar drejt alkoolizmit. Trauma e vdekjes së babait e shtyu drejt greminës, ndërsa pamjet e tij në gjendje të dehur nëpër favela dhe pothuajse të panjohshëm treguan përmasat e vështirësive që po kalonte.
Çfarë po ndodh me Adrianon?
Fatmirësisht, gjërat kanë shkuar gjithnjë e më mirë për ish-sulmuesin, i cili, pavarësisht ofertave, vendosi të largohej nga futbolli. Edhe pas tërheqjes nga sporti, ai preferoi një jetë larg vëmendjes së mediave dhe, në përgjithësi, të thjeshtë. Të vetmet raste kur ai del disi në publik janë ato kur pranon të tregojë përvojën e tij jetësore në disa podkaste, edhe me qëllimin për të ndihmuar njerëzit që kanë kaluar të njëjtat probleme. Sot jeton i tërhequr në Buzios, në një pronë prej 450 metrash katrorë, me pishinë panoramike dhe pamje nga deti, ku izolohet nga bota përreth dhe shijon edhe jetën familjare. Ai ka tre fëmijë, nga dy gra të ndryshme, dhe nuk i lë ata të kenë mungesa. Edhe kjo e ka ndihmuar të shpëtojë.
Megjithatë, për të është e pamundur të harrojë të kaluarën. Prandaj, sa herë që ka mundësi, kthehet në Villa Cruzeiro, lagjen e varfër ku është rritur dhe që, sipas vetë fjalëve të tij, është “vendi im në botë”. Kjo është arsyeja pse realizimi i një videoje ku ai shfaqet duke luajtur me top pikërisht në lagjen e tij të varfër mund të tërheqë vëmendjen e ndjekësve. Dhe kështu ndodhi, edhe pse gjithçka është e rreme.