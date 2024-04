Video/ Xabi Alonso nuk donte Milan përballë, kualifikimi i Romës ekzalton Bayer: plasin polemikat

Një vit nga hera e fundit Roma dhe Bayer Leverkusen do të ndeshen sërish në gjysmëfinalen e Europa League. Gjermanët, fitues të freskët të Bundesligës dhe ende të pamposhtur, eliminuan West Ham dhe një episod interesant në fund të ndeshjes së kthimit po bën xhiron e rrjeteve sociale. Pas bilbilit të fundit në stadiumin Olimpik, Xabi Alonso shihet duke vëzhguar sekondat e fundit të Roma-Milan. Ajo që bie në sy është festa e stafit të tij për lajmin se verdhekuqtë kanë kaluar në raundin tjetër. Me sa duket gjermanët i frikësoheshin më shumë kuqezinjve, të cilët me meritë përfunduan të mundur në të dyja ndeshjet.

Tani do të jetë në dorën e teknikut De Rossi të shfytëzojë videon e ‘inkriminuar’ për të nxitur më tej ekipin në funksion të ndeshjes së dyfishtë të planifikuar për 2 dhe 9 maj. “Nuk e kam parë skenën, ndoshta kanë një ndjenjë hakmarrjeje, duke parë ç’ndodhi vitin e kaluar. Por Xabi ka qenë gjithmonë një zotëri”, ishte komenti i parë i trajnerit të verdhekuqve, pasi mësoi reagimin e gjermanëve.