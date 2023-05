Video/ West Ham në finale pas 47 vjetësh, rrëzohet AZ: Fiorentina feston para penalltive, trishtohet Xhaka

West Ham shkon në finalen e Conference League, ku do të gjejë përballë Fiorentinën. Anglezët fitojnë edhe ndeshjen e dytë përballë AZ, duke marrë agregatin 3-1. Skuadra e Italiano, në anën tjetër shkoi të fitonte në Zvicër kundër Basel. Dëshpërim për Taulant Xhakën, që pa Fiorentinën ta kalonte 1-3 në fundin e shtesës së dytë.

BASEL 1-3 FIORENTINA

Pas humbjes në ndeshjen e parë feston Fiorentina, që përmbys ndeshjen e parë në St. Jacob. Viola kalouan në avantazh me González, por u arritën nga Amdouni (55′). Goli nuk e shuajti presionin e toskanëve dhe Nico shënoi dygolëshin e tij në minutën e 72′, që vlejti kohën shtesë. Gjithçka ndodhi aty, me ndërprerjen e gjatë, për shkak të sëmundjes së një tifozi në stadium. Pastaj, përpara penalltive erdhi goli i Barak në minutën e 129′, që lejoi teknikun Italiano të festojë.

Fiorentina kishte nevojë për fitore ndaj Basel pas humbjes 2-1 në Franchi. E arritja u përmbush. Përfundoi 3-1 në Zvicër për Violat. Italiano shkon në Pragë për finalen, ku përballë do të jetë West Ham. Skuadra italiane kaloi në epërsi në minutën e 35′ falë Nico Gonzalez. Por në pjesën e dytë zviceranët barazuan duke i prishur ëndërrat Fiorentinës. Në minutën e 55′ Amdouni kaloi Igor në zonë dhe mposhti Terracciano me të djathtën. Për të ekuilibruar plotësisht rezultatin mendoi Nico në minutën e 72′. Ndërsa në shtesë, pas një ndërprerje të gjatë për shkak se një tifoz u ndje keq në tribunë dhe mori ndihmën mjekësore, Barák shënoi golin e kualifikimit. Shpërtheu tifozeria viola në minutën e 129′. Fitoi 3-1 Fiorentina e shkon në finale të Conference. Tre italiane në finale në tre kupa europiane, nuk ndodhte nga viti 1994.

AZ 0-1 WEST HAM

Dyzet e shtatë vjet pas herës së fundit, West Ham do të luajë në finalen e një kupe evropiane. Skuadra e David Moyes fiton 1-0 në AZ Alkmaar dhe rrëmben një biletë për ndeshjen e madhe të planifikuar për të mërkurën më 7 qershor në Pragë. Pas 2-1 në Londër, të arritur me përmbysje falë golave të Benrahma dhe Antonio, Hammers luajtën lojën perfekte në Holandë. Të përqendruar dhe kompakt për 90′, ata ruajtën portën e pastër dhe shënuan në fund të kohës së rregullt, me Fornals, duke bërë tifozët anglezë të shpërthejnë nga gëzimi.

