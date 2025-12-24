VIDEO/ Vllaznia rikthehet te fitorja, mposht Flamurtarin 3-2

Pas një serie prej 6 ndeshjesh pa fitore në kampionat, Vllaznia i kthehet suksesit në Superiore, duke mundur Flamurtarin 3-2 në “Loro Boriçi”. Ky rezultat ndihmon kuqeblutë të rikthehen gradualisht në renditje dhe t’i japë fund një periudhe të vështirë.
Ndeshja nisi mirë për vendasit, me dy gola të shpejtë të Balajt, që dukeshin se po vendosnin takimin në kontrollin e Vllaznisë. Megjithatë, para pushimit të pjesës së parë, Flamurtari shkurtoi diferencën dhe i afrohet barazimit, duke e mbajtur sfidën të hapur. Pak sekonda pas rifillimit, Jago shënoi golin e tretë për Vllazninë, duke sjellë një frymë qetësie. Por Flamurtari nuk u dorëzua dhe gjeti sërish rrugën për gol, duke e mbajtur tensionin deri në minutat e fundit.
Megjithëse të dyja skuadrat krijuan raste, rezultati nuk ndryshoi më, dhe ndeshja përfundoi 3-2 në favor të shkodranëve.