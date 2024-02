Video/ Van Dijk i dhuron Carabao Cup Liverpool: Chelsea shembet në minutën e 118′!

Pavarësisht një shiu të vërtetë dëmtimesh, të cilat e detyruan Klopp të heqë dorë nga Salah dhe Nunez, duke futur në fushë shumë lojtarë të rinj, Liverpool përfundoi udhëtimin e tyre me fitoren e Carabao Cup. Në Wembley, Reds luajtën një ndeshje të shkëlqyer dhe frenuan Chelsea, që u rrëzua në minutën e 118′. Lojtari vendimtar ishte Virgil van Dijk, të cilit iu anulua një gol në kohën e rregullt. Suksesi i dhjetë në Kupën e Ligës për Reds, që i japin një tjetër gëzim sezonin e fundit të Klopp.

Viti i fundit i Jurgen Klopp në pankinën e Liverpoolit u markua nga trofeu i parë i sezonit. Van Dijk i dorëzoi trajnerit të tij trofeun e Carabao Cup, duke shënuar golin që eliminoi Chelsea në kohën shtesë. Reds shtyjnë në fillim, pavarësisht nga njëmbëdhjetë dëmtimet dhe mungesat e rënda të Salah dhe Darwin Nunez. Petrovic duhet të kapërcente veten me një pritje të dyfishtë ndaj MacAllister dhe Luis Diaz. Përgjigja e Blues erdhi në minutën e 21′, me pritjen e shkëlqyer të Kelleher ndaj një Cole Palmer të pasaktë. Sterling pa avantazhin e tij të anulohet nga pozicioni jashtë loje i Jackson, ndërsa mundësia e fundit e pjesës së parë ishte për Reds, që goditën shtyllë me Gakpo.

Në pjesën e dytë golat e anuluar u barazuan, sepse në minutën e 60′ edhe van Dijk pa t’i anulohet goli me VAR. U barazuan edhe shtyllat, me Gallagher të pafat, përpara se të shkohej në shtesa.

KEHLLER E VAN DIJK HERONJTË E LIVERPOOL

Baby Danns dhe Elliott iu afruan golit në shtesën e parë, më pas Chelsea shkoi në sulm në të dytën. Kelleher vazhdoi të bënte protagonistin, duke ndalur edhe Madueke, por Blues humbën intensitetin në minutat e fundit dhe ia dorëzuan topin rivalëve të tyre. Petroviç bëri një mrekulli duke ndalur në vijë Elliott, por nuk mund të bënte asgjë në minutën e 118′. Korneri i Tsimikas ishte perfekt për goditjen me kokë të Virgil van Dijk, i cili i dorëzoi trofeun e dhjetë Carabao Cup për Liverpool. Reds gëzohen, duke ëndërruar një trofe të katërfishtë në sezonin e fundit me Klopp. Ata fituan Carabao Cup dhe janë në lojë për FA Cup, Europa League dhe Premier League. Humb një shans të madh Chelsea, i mundur 1-0 në Wembley: duke fituar Kupën e Ligës, në fakt do të ishte kualifikuar në Conference League të ardhshme.