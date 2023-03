Video/ Tre gola Suedisë e topin në shtëpi, Lukaku entuziazmon Interin: “Dua të tregoj çfarë kam brenda”

“Të premten në mbrëmje shohim dyfish, madje trefish. 3 është një numër magjik”. Interi feston bashkë me Romelu Lukaku në natën e trigolëshit kundër Suedisë me fanellën e Belgjikës. Një kënaqësi e madhe për Big Rom, protagonist i madh para syve të rivalit të tij Ibrahimovic. Lukaku arriti t’i prishë rekordin e lojtarit më të vjetër në kualifikueset evropiane rivalit milanez. Një lajm ngushëllues për Simone Inzaghi, i cili mezi pret të rigjejë sulmuesin e tij në ‘formatin titull’. Belgu nuk kishte shënuar me fanellën e kombëtares prej një viti e gjysmë.

“Jam i lumtur që jam në gjendje të luaj dhe të fitoj minuta për t’i treguar botës së jashtme atë që kam brenda,” tha ai. Sulmuesi shtatlartë foli për mediat belge pas ndeshjes, duke shpjeguar edhe festimin e tij kontrovers. Lukaku vendosi një gisht në gojë për të heshtur kritikët dhe kritikuesit, ndërsa nderonte ushtarakisht. Belgu mori topin në shtëpi, duke entuziazmuar edhe Interin. Zikaltrit kanë nevojë për një Lukaku kështu menjëherë, para një prilli vendimtar në të gjitha frontet. Inter kërkon të sigurojë një vend në katër më të mirët në Serie A, të shkojë në finale të Kupës së Italisë dhe në gjysëmfinale të Champions.