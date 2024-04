Video/ Sulmuesi i Everton, Beto humb ndjenjat pas një përplasje në fushë: dridhet Goodison Park

Tifozët që kanë ndjekur ndeshjen e Premier League pasditen e djeshme, në Goddison Park, kanë përjetuar momente ankthi. Gjatë ndeshjes mes Everton dhe Nottingham Forest (2-0), Beto u rrëzua në fushë pas një përplasjeje në ajër me një kundërshtar.

Në minutën e 67′, me rezultatin 1-0, u verifikua një përplasje e ashpër gjatë një dueli ajror mes Beto dhe Gibbs-White. Ish-lojtari i Udinese e pësoi më keq, duke u rrëzuar përtokë pa ndjenja.



BETO QETËSON TIFOZËT

Që situata ishte delikate u kuptua menjëherë nga lojtarët e tjerë të Everton. Shokët e skuadrës kanë tërhequr menjëherë vëmendjen e pankinës. Stafi mjekësor ndërhyri menjëherë dhe duke i dhënë ndihmën e parë sulmuesit portugez, i cili doli jashtë fushës me barelë. Pikërisht aty u kuptua se Beto ishte kthyer i koshient. Ai ngriti krahun për të siguruar të pranishmit për gjendjen e tij, edhe pse me një maskë oksigjeni të vendosur. Më pas ai u transportua në spital, ku ish-lojtari i Udineses i është nënshtruar trajtimit të duhur deri sot, kur ka lënë spitalin.

Beto has now left hospital after medical investigations were clear. 🔵 https://t.co/EvtXN34MiB

— Everton (@Everton) April 21, 2024