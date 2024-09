Video/ Smalling, debutimi i turpshëm në Arabi: në 55′ anglezi bëri çdo gjë të mundshme

Disa javë më parë Chris Smalling u largua nga Roma duke vendosur t’i dorëzohej interesimit bujar të arabëve të Al-Fayha. Dje anglezi bëri debutimin e tij në Saudi Pro League, por impakti ishte për tu harruar. Një debutim katastrofik ishte pak të thuhej.

Ndeshja e parë e mbrojtësit anglez në tokën saudite u shndërrua shpejt në një makth. Në humbjen 0-5 të pësuar nga sigurisht jo i papërmbajtshmi Al-Raed, Smalling ishte një protagonist i madh, por në një mënyrë negative.

DEBUTIMI I TURPSHËM I SMALLING

Ndeshja e Smalling mori një kthesë për keq vetëm 6 minuta pas fillimit, kur ai shënoi një autogol fatkeq me një devijim të gabuar, që i dha kundërshtarëve një epërsi të menjëhershme. Më pas, në fillimin e pjesës së dytë, me miqtë që tashmë kishin kaluar me lehtësi 0-3, erdhi edhe kartoni i kuq. Përjashtim direkt (pas kontrollit në fushë) për ndërprerjen e një rasti të pastër shënimi.

Ndeshja, siç u përmend, më pas përfundoi me rezultatin 0-5. Një rekord, duke qenë se është disfata më e rëndë e pësuar ndonjëherë nga Al-Fayha. Skuadra e re e Smalling është tashmë në vendin e fundit të tabelës me zero pikë, me 10 gola të pësuar dhe vetëm një të shënuar. Nuk mund të kishte një debutim më të keq për mbrojtësin anglez…