Video/ Real Madrid shënon 6 ndaj ekipit të Ronaldo Fenomenit: ndaj Valladolid, Benzema merr topin në shtëpi

Në javën e 27 të La Liga, Real Madrid triumfoi duke mposhtur Valladolid me rezultatin 6-0. Ancelotti e zgjidhi çështjen me një pjesë të parë perfekte. Pasi miqtë goditën shtyllën, Rodrygo zhbllokoi ndeshjes dhe, më pas, Benzema çmendet me një trigolësh në shtatë minuta. Asensio dhe Vazquez mbyllen llogaritë në pjesën e dytë. Blancos kthehen në -12 nga Barcelona, fituese dje ndaj Elche. Barazim mes Celta Vigos dhe Almerias: përfundon 2-2.

REAL MADRID-REAL VALLADOLID 6-0

Real Madrid fiton bindshëm, duke thyer Valladolid 6-0 në Bernabeu. Në pjesën e parë, me sens unik, rasti i parë i madh i ndeshjes ishte për miqtë. Mesa goditi shtyllën nga jashtë zonës, por kaqmjaftoi për të zgjuar Blancos. Në minutën e 22 erdhi edhe avantazhi për skuadrën e Ancelotti. Asist i Asensio dhe goditje brilante e Rodrygo, që përfundoi në rrjetë. Në këtë moment skenën e mori Karim Benzema, me tre gola në shtatë minuta. Në të 29 ai shënoi me kokë në krosimin e Vinicius e tre minuta më vonë dyfishoi. Francezi i vetëm përballë portierit kundërshtar nuk gaboi. Topi i Artë vendosi ta ekzagjerojë në minutën e 36, kur firmosi trigolëshin me një goditje të shkëlqyer në akrobaci.

Në pjesën e dytë Valladolid tentoi të reagojë, por pësoi golin e pestë në minutën e 73′ nga Asensio. Goli i gjashtë erdhi në kohën shtesë, me Lucas Vazquez që përfitoi nga asisti i Hazard në minutën e 92′, për të shënuar 6-0. Real Madrid triumfon, duke u ngjitur në 59 pikë, duke u rikthyer -12 nga Barcelona kryesuese. Benzema merr topin në shtëpi, konsolidon vendin e dytë Ancelotti, ndërsa Valladolid i presidentit Ronaldo mbetet me 28 pikë, në mesin e zonës së rënies.

CELTA VIGO-ALMERIA 2-2

Barazim mes Celta Vigos dhe Almerias: përfundoi 2-2. Pjesa e parë piroteknike në Estadio Balaidos. Miqtë gjetën epërsinë pas vetëm shtatë minutash në goditjen me kokë të Babic. Tri minuta të tjera dhe vendasit barazuan me devijimin e Seferovic. Megjithatë, Almeria nuk u dekurajua dhe në minutën e 32 kalon sërish përpara. Një top i Suarez dhe një goditje fantastike nga jashtë zonës e Puigmal mposhti portierin. Dhjetë minuta më pas erdhi barazimi tjetër i Celta. Carles Perez shënoi një gol të mrekullueshëm në zhvillimet e një goditje këndi dhe firmosi golin e tij të katërt këtë sezon. Ndeshja përfundoi 2-2. Celta Vigo ngjitet në vendin e dhjetë në renditje, ndërsa Almeria mbetet e treta nga fundi.