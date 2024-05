Video/ Real kampion, në Madrid shpërthen festa: “Shpresojmë të shihemi pas pak ditësh”

Real Madrid i tregoi me krenari numrin 36 në La Liga tifozëve madrilenë me një festë të mrekullueshme që filloi me një vizitë në Comunità të Madridit. Gjatë turneut, lojtarët Blancos u shoqëruan nga tifozët që dolën në rrugë për të festuar një tjetër sukses të madh të ekipit të zemrës. Në Real Casa de Correos, selia e Komunitetit të Madridit, i priste Isabel Díaz Ayuso për të bërë një shkëmbim dhuratash.

PREMTIMI I NACHO

Florentino Pérez dhe Nacho prezantuan një kopje të trofeut dhe një bluzë kushtuar presidentit të Comunità të Madridit, që korrespondonte me një suvenir përkujtimor. Pas shfaqjes së një videoje me pamjet më të mira të triumfit në kampionat, i pari ndërhyri Nacho: “Është një gëzim i jashtëzakonshëm të jem këtu me të gjithë ju. Do të thotë që gjërat shkuan mirë dhe personalisht është e veçantë sepse vij si kapiten dhe është një krenari e madhe. Duam të falënderojmë madrilenët dhe jemi shumë të lumtur për këtë kampionat. Është një trofe që fitohet pas një viti shumë të vështirë, me shumë ndeshje. Tani kemi një sfidë përpara nesh dhe shpresoj që ta përsërisim vizitën pas disa ditësh. Sot është koha për të shijuar kampionatin dhe të ardhmen do ta shohim. Urime tifozëve të Real Madrid!”.

FJALA E FIORENTINO PEREZ

“Kjo është titulli i 36 në La Liga – tha presidenti Florentino Perez -. Një kampionat i bërë nga përmirësimi, këmbëngulja, puna dhe sakrifica. E siç themi gjithmonë, çdo titull është gjithashtu një impuls i ri për objektivin e ardhshëm të madh. Ky kampionat i përket të gjithë tifozëve tanë. Ne punojmë për ta çdo ditë, për të realizuar ëndrrën e tyre të Madridit, për Spanjën. E bota i përket të gjithëve, por ne gjithmonë kemi parasysh se ky qytet është pika jonë e fillimit dhe miti i një klubi unik për rekorde e suksese në botën e futbollit”.