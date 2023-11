Video/ Rashica shemb Izraelin: Kosova fiton ndeshjen e shtyrë dhe kërcënon vendin e tretë

Në pjesën e dytë, Izraeli u vu sërish nën presionin e kosovarëve, që imponuan lojën, duke shkuar disa herë pranë dyfishimit. Kastrati, por edhe vetë Muriqi e Bytyqi patën rastet për të siguruar rezultatin. Sidoqoftë, në fund mjaftoi vetëm goli i shënuar nga Rashica për të bërë diferencën. Fitorja e dytë radhazi e të besuarve të teknikut Gliha, që e ngjit skuadrën në kuotën e 10 pikëve në grupin e saj, vetëm 1 më pak se Izraeli i vendit të tretë.

SITUATA NË GRUP

Në fakt, është një fitore më shumë morali për Kosovën, sepse kualifikimi duket i vështirë. Sidqoftë, vendi i tretë është vetëm një pikë larg. Me këtë humbje, Izraeli është me 11 pikë, 4 dhe 5 pikë distancë respektivisht nga Zvicra dhe Rumania me këta të fundit që kanë një ndeshje më shumë.