Video/ Pulisic festoi triumfin ndaj Meksikës, por nuk e kishte vënë re rezultatin: “Nuk e kisha kuptuar”

Të hënën, në orët e para të mëngjesit me orën tonë, Kombëtarja e SHBA-së mposhti Meksikën 2-0 në finalen e Concacaf Nations League, falë golave të Tyler Adams dhe Giovanni Reyna. Në fushë për amerikanët ishte edhe Christian Pulisic (i zëvendësuar në minutën e 93′), i cili në fund të ndeshjes ishte protagonist i një episodi qesharak.

PULISIC: “2-0, NUK E KISHA KUPTUAR”

Në fishkëllimën e fundit, para ceremonisë së ndarjes së çmimeve, Pulisic ishte duke bërë shaka me shokët e skuadrës kur u kthye drejt tabelës së stadiumit. Pikërisht aty sulmuesi kuptoi se ndeshja nuk kishte përfunduar 1-0 si mendonte: “Nuk e kisha kuptuar, 2-0”.

VIDEO VIRALE

Presioni dhe rëndësia e ndeshjes duhet të kenë dominuar me siguri mendjen e Pulisic, aq sa ish-lojtari i Chelsea kishte humbur golin e dytë, atë që u shënua nga Reyna në minutën e 63′. Një episod i vogël zbavitës, që u bë viral në vetëm pak orë.

“Christian, did you see the score?” pic.twitter.com/YRvruqKiOv

— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) March 25, 2024