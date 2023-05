Video/ PSG, titulli i nëntë në Ligue 1 në 11 vjet: barazimi në Strasbourg vlen kampionatin

PSG është kampion i Francës. Parisienëve i mjaftoi 1-1 (golit të Messi, iu përgjigj Gameiro) me Strasbourg që të festojnë titullin e nëntë në njëmbëdhjetë vitet e fundit. Feston edhe Lens: 3-0 ndaj Ajaccio dhe vendi i dytë që vlen grupet e Champions League. Detyrohet të shkojë në paraeliminatore Marseille, që humbi 2-1 me Brest. Në ndeshjet e tjera, Rennes mposhti Monaco 2-0, ashtu si edhe Clermont kaloi Lorient. Nice triumfoi 3-2 në Montpellier, ndërsa Lille mundi Nantes 2-1 dhe Lyon mundi Reims 3-0. Angers-Troyes përfundoi 2-1 e Toulouse-Auxerre 1-1.

Kampionë të Francës me një barazim. Kjo i ndodhi Paris Saint-Germain që mori një 1-1 ndaj Strasbourg. Parisienët e morën menjëherë ndeshjen në dorë, duke tentuar të furnizojnë Mbappé. Sulmuesi megjithatë nuk mundi të driblonte portierin kundërshtar. Me kalimin e minutave, vendasit u rritën në lojë, të rrezikshëm në kundërsulmin e Diallo. Sulmuesi kaloi Donnarumma por golin e evitoi shpëtimi providencial në linjë i Sergio Ramos. Menjëherë pas kësaj, ish-portieri i Milan u tregua vendimtar, duke devijuar mbi traversë goditjen e Bellegarde. Në fund të pjesës së parë Strasbourg kishte një mundësi të mirë për të kaluar në avantazh, me të djathtën e Diallo që goditi shtyllën.

Megjithatë, në fillim të pjesës së dytë, PSG zhbllokoi ndeshjen. Mbappé kontrolloi një krosim të përsosur nga Danilo dhe shërbeu për Messi. Argjentinasi shënoi golin e tij të 21 këtë sezon, i vetëm përballë portierit. Në minutën e 79′, megjithatë, Strasbourg barazoi. Sanson goditi nga qendra e zonës dhe Donnarumma reagoi, por nuk mund të bënte asgjë në goditjen e dytë të Gameiro. Rezultati 1-1 nuk i prishi festën PSG, që u ngjit në 85 pikë, duke mbajtur 4 pikë larg Lens të vendit të dytë. Kryeqytetasit janë sërish kampionë të Francës, ndërsa Strasbourg është matematikisht i shpëtuar.

