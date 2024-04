Video/ Perlë e Fernandes, Salah shpëton Klopp: United ndal Liverpool, Arsenal e City e falenderojnë

Tre skuadra në një pikë diferencë në krye të Premier League. Në javën e 32 Liverpool barazoi 2-2 në Old Trafford kundër Manchester United. Luis Diaz iluzionoi Reds në minutën e 23’, pastaj kryevepra e Bruno Fernandes (50’) dhe Mainoo (67’) kaluan në avantazh skuadrën e ten Hag. Në fund (84’) Salah shpëtoi Klopp me penallti. Kështu, Liverpool ngjitet në 71 pikë, së bashku në krye me Arsenal dhe të dy +1 ndaj Manchester City.

NDESHJE ME KTHESA NË OLD TRAFFORD

Barazim në ndeshjen e madhe në Old Trafford, 2-2 rokambolesk mes Manchester United dhe Liverpool. Pjesa e parë me sens unik: Reds dominuan dukshëm, duke krijuar një numër të madh rastesh. Të besuarit e Klopp kërkuan me këmbëngulje golin, edhe nga distance. E në minutën e 23’ arritën të çajnë bllokimin. Nga një goditje këndi Luis Diaz gjeti devijimin vendimtar në shtyllën e dytë, duke bërë rezultatin 1-0 në gjysmën e pjesës së parë të lojës. Miqtë nuk u ndalën pas golit dhe vazhduan të kërkonin dyfishimin, me skuadra e Ten Hag në vështirësi deri në fund të pjesës së parë.

Në fillimin e pjesës së dytë, Red Devils në mënyrë të pabesueshme arritën të barazonin rezultatin. Në minutën e 50’, një gabim mjaft i rëndë i Quansah, lejoi Bruno Fernandes të mposhte Kelleher duke vulosur 1-1 me një kryevepër. Surprizat në Old Trafford nuk mbaruan, sepse në minutën e 67’ vendasit përfunduan përmbysjen. Wan-Bissaka i shërbeu në hyrje të zonës talentit të ri Mainoo, i cili shënoi golin e 2-1. Pikërisht kur u duk se Liverpool u dorëzua, në fund një penallti I dha mundësinë Salah të thyente Onana në minutën e 84’ dhe ekuilibroi shifrat në 2-2. Me pikën e fituar, Liverpool ngjitet në 71, në krye të Premier League me pikë të barabarta me Arsenal (dhe +1 ndaj Manchester City). Nga ana tjetër, Manchester United ngjitet në 49 pikë, ende i gjashti dhe 11 pikë larg zonës së Champions League.