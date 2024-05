Video/ Partizani në finale, Bintsouka thyen Skënderbeun: Shehi pret kundërshtarin të dielën

Partizani nuk zhgënjen pritshmëritë. Kampionët në fuqi të vendit, mposhtin 1-0 Skënderbeun në gjysmëfinalen e parë të Final 4, duke u kualifikuar në finalen e madhe për titullin. Archange Bintsouka vendosi ndeshjen në Arenën Kombëtare, dme një goditje me kokë, pas asistit të Rrapaj. Tani të dielën, do të mësohet edhe kundërshtari i të kuqve në finale, që do të jetë një mes Egnatias e Vllaznisë.

Shehi vendosi të përdorte sigurinë, me dy qendra në një 4-4-2 klasike. Mba e Skuka u bënë menjëherë të rrezikshëm, në një ndeshje ku, në fakt, të besuarit e teknikut Orges Shehi nuk u vunë thuajse asnjëherë në vështirësi. Partizani kishte dy rezultate në favor (edhe barazimi e dërgonte në finale) e megjithatë kërkoi të mbyllte ndeshjen sa më shpejt. Gvozdenovic dhe korcarët nuk e mbajtën dot ritmin dhe e lanë praktikisht spektator Qirkon. Kryeqytetasit, për më tepër para publikut të shtëpisë, dominuan çdo aspekt të lojës.

Ajo që ndoshta duhet të ketë disi kujdes tani Partizani është seria e rasteve të shpenzuara para portës. Tentativa jashtë kuadratit, por edhe nxitim në finalizim, që bënë që goli i vetëm të ishte ai i Bintsouka në minutën e 47′. Në fushë për 20 minutat e fundit edhe Cara, pas dëmtimit, me teknikun që shpreson ta ketë në formën më të mirë për finalen e 26 majit, sërish në impiantin e kryeqytetit.

Skënderbeu do të luajë në finalen e vogël të 24 majit për vendin e 3, ku përballë do të ketë humbësen e gjysmëfinales tjetër, mes Egnatias e Vllaznisë. Edhe pse për bardhekuqtë nuk është se ka shumë rëndësi, duke qenë se në Europë nuk luajnë dot për shkak të dënimit ende në fuqi nga UEFA.