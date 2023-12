Video/ Parker dominon një Wilder në rrugën e perëndimit, habit amerikani: “Bëra mjaft për të fituar”

Në ‘Ditën e Gjykimit’ befasia e madhe edhe nga triumfi i Joseph Parker përballë amerikanit Deontay Wilder. Zelandezi dominoi me pikë dhe me numrin e goditjeve të bëra ndaj një Wilder, që priti vetëm të lëshonte të djathtën e frikshme për një KO, pa arritur ta bëjë këtë. Një strategji për amerikanin që edhe mund të funksiononte.

The Bronze Bomber, siç quhet Wilder, krenohet me 91% të ndeshjeve të fituara para kohës, përqindja më e lartë ndonjëherë për një kampion bote (WBC, 2016-20). Por pas humbjes së titullit në trilogjinë me Fury, nga viti 2021 e deri më sot ai ka luftuar vetëm një ndeshje që zgjati një raund. Leksoi i pësuar, një disfatë unanime në pikë 120-108, 118-110, 118-111 për tre gjyqtarët, të bën të mendosh për një boksier që tashmë në moshën 38-vjeçare ka mbaruar.

Ish-kampioni i WBO-së, Parker, i jep vetes një shans të ri, edhe pse në këtë sfidë mundi një fantazmë. “Ndeshje e rrezikshme, e ashpër, por ishim stërvitur shumë fort për këtë. Njerëzit kanë plane të tjera, por ky ishte plani i Zotit”, deklaroi Parker, duke iu përgjigjur mendimeve kontroverse të amerikanit.

Zelandezi më pas shtoi: “Deontay kishte një trajner të ri dhe ndoshta po provojnë gjëra të reja, por ndoshta inaktiviteti ka luajtur rol. Kështu, sot fituam ne dhe Gëzuar Krishtlindjen për ne!”.

WILDER I LË TË GJITHË PA FJALË

Deontay Wilder pas ndeshjes tha se kishte bërë mjaftueshëm për të marrë fitoren ndaj Parker. Një këndvështrim surprizë për të gjithë ata që ndoqën ndeshjen. “Bëra mjaftueshëm për të fituar por koha ime në ring ishte pak e zbehtë – tha amerikani -. “Ai [Parker] bëri një punë të madhe, duke evituar shumë grushta. Nuk kërkojmë justifikim, ishte një ndeshje e mirë dhe shohim nga tjetra tashmë”.

Wilder më pas në faqen e tij në Instagram bëri të qartë se nuk do të tërhiqet, duke shtuar: “Jam gjithë lumturi, gëzim e buzëqeshje. Ndjesë nëse kam zhgënjyer ndonjë. Por do të kthehemi, kjo është e mira e kësaj. Ky nuk është fundi, do të kthehemi”.