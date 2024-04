Video/ Palmer asgjeson Everton, mbyllet 6-0: poker i 21 vjeçarit, Chelsea -3 nga zona Europiane

Chelsea dominon Monday Night të javës së tridhjetë e tretë të Premier League duke mposhtur Everton 6-0. Poker i Palmer (13′, 18′, 29′, 64′) dhe golat e Jackson (44′) dhe Gilchrist (90′) asgjesuan Toffees. Rezultati i tetë radhazi i dobishëm për Blues, të cilët afrohen në renditje me pozicionet që mund të vlejnë një vend në kupat e Europës. Vendi i gjashtë i Newcastle tani është vetëm tre pikë larg. Nga ana tjetër, Evertoni mbetet në +2 nga zona e rënies.

Pa të dëmtuarin Enzo Fernandez, Pochettino ktheu Gallagher në mesfushë, pa e ulur megjithatë peshën sulmuese të sulmit të tij. Kuarteti Palmer, Madueke, Mudryk dhe Jackson kishte për detyrë të dëmtonte Everton. Dyche iu përgjigj duke i besuar Betos, për të zëvendësuar Calvert-Lewin që mungonte.

PALMER, “ONE MAN SHOW”

Një zgjedhje që mund të rezultonte e suksesshme që në minutën e 10′, por ish-lojtari i Udinese gllabëroi në mënyrë sensacionale golin e hapjes me portën e zbrazët. Kaluan vetëm tre minuta dhe Palmer ka tjetër ftohtësi, pas kombinimit me Jackson, duke mundur Pickford. Ish-lojtari i City dyfishoi në minutën e 18′, por shfaqja e Palmer është larg nga fundi. Chelsea vazhdoi të bënte presion dhe 21 vjecari konfirmoi se po kalon një sezon ëndërrash, të parin në Stamford Bridge, duke shënuar edhe golin e 3-0. Për të përfunduar një pjesë të parë pothuajse perfekte për skuadrën e Pochettino, mendoi Jackson që fiksoi pokerin 4-0 para pushimit.

Në pjesën e dytë, Blues kërkuan edhe golin e pestë dhe e gjetën në minutën e 64′. Palmer fitoi një penallti dhe e shndërroi vetë në gol, pasi diskutoi ashpër me Jackson dhe Madueke se kush duhet ta godiste. Pokeri i parë në karrierë për anglezin, i cili kështu bëhet golashënuesi më i mirë i Premier League së bashku me Haaland me 20 gola secili. Në fund, Pochettino i dha disa minuta në fushë edhe Gilchrist, që shënoi golin e parë për Chelsea, duke bërë rezultatin 6-0. Me këtë fitore, Chelsea mbërrin -3 nga vendi i gjashtë i Newcastle dhe me dy ndeshje për të rikuperuar. Nga ana tjetër, Everton mbetet vetëm +2 nga vendi i tretë nga fundit i zënë nga Luton, por me një ndeshje më pak të luajtur.