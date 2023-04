Video/ Pa Haaland? Asnjë problem: Manchester City poker shkatërrimtar me përmbysje ndaj Liverpool

Fluturon Manchester City në renditje dhe fundos Liverpool në javën e 29 të Premier League. Guardiola nuk e ndjen mungesën e madhe të Erling Haaland dhe dominon me një tridhëmbësh të lehtë. Citizens përmes një loje të shkëlqyer, rikuperojnë golin fillestar të Salah (17′), me një poker. Një gol iluzionues, duke qenë se Reds u morën përpara nga golat e Álvarez (28′), de Bruyne (47′), Gündoğan (52′) dhe Grealish (74′). Një rezultat final 4-1, që vlen -5 momentalisht nga Arsenal. Europa në rrezik për Klopp.

Fitore e dominim për Manchester City, KO teknik për Liverpool. Ky është verdikti i Etihad, që asistoi në përmbysjen 4-1 të favoritëve të tij, në një ndeshje pa histori. Ndeshja nuk pati emocione të veçanta deri në minutën e 17′, kur miqtë kaluan në avantazh. Diogo Jota frymëzoi Salah, i cili mposhti Ederson me saktësi. Manchester City reagoi ashtu siç di, duke qarkulluar topin, por gjeti shumë pak hapësira. Gjithçka ndryshoi në minutën e 28′, me një nga manovrat tipike të Pep Guardiolës që solli barazimin. Mahrez nisi Gündoğan, që pasoi për Grealish. Anglezi shërbeu një asist që Julián Álvarez duhet vetëm ta shtynte në rrjetë. Goli i 13 sezonal për Araña, i vendosur si qendërsulmues për shkak të mungesës së Haaland. Goli e futi Liverpool në telashe. Reds arrijnë të rezistojnë në një pjesë të parë me intensitet të lartë, dhe shkojnë në pushim me 1-1.

PËRMBYSJA E MADHE…

Pjesa e dytë, nga ana tjetër, ishte një monolog i Man City, që mori avantazhin në minutën e 47′. Grealish këtë herë shërbeu për De Bruyne, i lënë vetëm nga van Dijk dhe belgu nënshkroi golin e 2-1. Trisi erdhi pesë minuta më vonë, me Gündoğan që shtyu në rrjetë pasi Alexander-Arnold kishte ndalur goditjen e Julián Alvarez. Aktivizimi i Darëin Núñez nuk e ringjalli Liverpool dhe në minutën e 74′ u vulos pokeri. Këtë herë ishte Grealish (një gol dhe dy asist) që përfundoi një kombinim me de Bruyne, duke e mbyllur ndeshjen. Citizens fituan 4-1, konsoliduan vendin e dytë me 64 pikë dhe i dhanë një sinjal Arsenal dhe gjithë Premier League. Telashe të mëdha për Liverpool, në një krizë të vërtetë. Klopp ndalet në 42 pikë dhe vë në rrezik kualifikimin për në kupat europiane.