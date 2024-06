Video/ Nisin taktika anti-Spanjë: pasdite pushimi, Sylvinho lejon kuqezinjtë të takojnë familjarët

Kombëtarja shqiptare është rikthyer në fushë në kampin bazë stërvitor të kuqezinjve në Kaiserau pas sfidës me Kroacinë, që u luajt një ditë më parë në stadiumin e Hamburgut. Një seancë e vetme dhe pasditja e lirë për të takuar familjarët e tyre. Kështu, nga Qazim Laçi te Strakosha kanë patur mundësinë të kalojnë disa orë me të afërmit e tyre, përpara se të fokusen totalisht te Spanja. Tekniku Sylvinho ka dashur kështu t’i mbajë të qetë e të motivuar lojtarët e tij, përpara ndeshjes së fundit të grupit në Euro 2024.

Sa i përket stërvitjes së zhvilluar në mesditë, skuadra iu drejtua fushës në orën 12:00 këtë të enjte me grupin të ndarë në dy pjesë. Sylvinho nis kështu zyrtarisht edhe përgatitjet për ndeshjen e fundit në grupin B ndaj Spanjës. Lojtarët që ishin titullarë ndaj Kroacisë kryen stërvitje të lehtë dhe pa ngarkesa, mes palestrës dhe fushës, ndërsa lojtarët që nuk u aktivizuan ose luajtën pak minuta bënë stërvitje me ngarkesë të plotë. Departamenti i Komunikimit në FSHF bën me dije se të gjithë lojtarët janë në gjendje të mirë dhe nuk ka probleme fizike.

Shqipëria do të luajë ndeshjen e fundit në grupin B në Kampionatin Europian “Gjermani 2024” ndaj Spanjës më datë 24 mars në stadiumin e Dusseldorfit, në ora 21:00. Aty ku kërkohet një fitore për të arritur kualifikimin për herë të parë në histori në fazën me eliminim direkt të një kompeticioni madhor.