Video/ Natë pa gjumë në Napoli për Milan: fishekzjarre e kore ofensive poshtë hotelit të kuqezinjve

Një natë e trazuar për Milan në prag të ndeshjes së dytë çerekfinale të Champions League në Napoli. Rreth 150 tifozë napolitane u mblodhën poshtë hotelit që ishin akomoduar kuqezinjtë me qëllim që të shqetësonin gjumin e të besuarve të Pioli. Kështu, idea ishte ajo e zakonshmja: 24 orë para ndeshjes vendimtare në “Maradona” kundërshtari të mos flinte. Brohoritjet, bombat tymuese dhe fishekzjarret ndërprenë qetësinë e bregdetit mes mesnatës dhe afërsisht orës 3.30 të mëngjesit. E sikur të mos mjaftonte, një seri tjetër shpërthimesh ndodhën rreth orës 4.45 të mëngjesit.

Megjithatë, ata që organizuan transfertën e kishin parashikuar strategjinë e mundshme. Dhomat në të cilat Leao dhe shokët e tij pushonin, natyrisht të izoluara nga zhurmat e ambjentit, ndodheshin në fakt në pjesën e pasme të ndërtesës. Kështu që shqetësimi për ta ka qenë minimal, në mos mungonte plotësisht. Shumë bezdi, nga ana tjetër, me siguri do të kenë ndjerë ata që kishin një dhomë me pamje nga deti.

KTHIM I ZJARRTË NË MARADONA

Një natë e zjarrtë pritet sonte në Maradona për rikthimin e çerekfinales së Champions League mes Napoli dhe Milan. Kuqezinjtë kryesojnë minimalisht pas fitores 1-0 në San Siro. Të kaltrit do të tentojnë të përmbysin rezultatin me praninë në fushë të Victor Osimhen. Nigeriani sapo është rikthyer nga një dëmtim, që e mbajti atë jashtë në ndeshjen e parë.

