Video/ Müldür-Güler super, 3-1 ndaj Gjeorgjisë: dy xhevahirët zbukurojnë ditëlindjen e Montellas

Euro 2024 nis mirë për Turqinë e teknikut Vincenzo Montella. Kombëtarja e udhëhequr nga trajneri italian mposht Gjeorgjinë 3-1 në ndeshjen debutuese dhe merr menjëherë komandën e Grupit F, ku bën pjesë edhe Portugalia e Republika Çeke. Spektakolarë dy xhevahirët e turqve Müldür e Güler, ndërsa festës i është bashkuar edhe Aktürkoğlu.

Ndeshjen e zhbllokoi një gol me të djathtën fluturimthi të Müldür në minutën e 25’. Gjeorgjia nuk hoqi dorë nga loja dhe barazoi pak minuta më vonë me një goditje të Mikautadze, me bashkëpunimin e portierit Günok (32′). Turqit dominuan për sa i përket zotërimit të topit dhe në minutën e 65’ gjetën golin vendimtar, falë një shpikjeje të Arda Güler. Goditja spektakolare e talentit të Real Madrid, i lindur në vitin 2005, ishte e pakapshme për portierin. Kvaratskhelia ishte inekzistent dhe rezultati u vulos me golin e Aktürkoğlu në minutën e fundit të kohës shtesë.

