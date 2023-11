Video/ Miretti e mur difensiv: Juventus bastis në Franchi e mbetet me hapin e Inter

Juventusi nuk e lë Interin të arratiset dhe në javën e njëmbëdhjetë të Serie A godet në Franchi, duke fituar 1-0. Miretti në minutën e 10′ i mjaftoi bardhezinjve për të marrë tre pikët, përveç një super Szczesny që shmangu golin e barazimit në dy raste në pjesën e parë. Polaku bëri shpëtimtarin fillimisht ndaj Nico Gonzalez, më pas në goditjen e lirë të Biraghi. Suksesi i tetë në kampionat për teknikun Allegri, i cili ngjitet në 26 pikë dhe rikthehet -2 pas zikaltërve të Inzaghit.

Në fillim, Fiorentina propozoi zotërimin e zakonshëm të zgjatur të topit, por miqtë goditën në minutën e 10′. Rabio hapi lojën për vrapimin e Kostic në të majtë, krosimi i ulët i ulët brenda zonës gjeti devijimin perfekte nga Miretti. Mesfushori shënoi golin e parë në këtë kampionat me bardhezinjtë. Reagimi i skuadrës së teknikut Italiano ishte i zemëruar, me Nico Gonzalez protagonist. Argjentinasi sfidoi Szczesny pak para gjysmë ore me një goditje të shkëlqyer me të majtën nga jashtë zonës. Portieri polak ishte gati të evitonte golin. Kouamé ishte gjithashtu shumë aktiv për toskanët, të cilët megjithatë nuk ishin në gjendje të rikthenin në ekuilibër ndeshjen deri në pushim.

Me t’u kthyer pas pushimit, Juventus tentoi menjëherë të shtyjë fort në kërkim të dyfishimit, por Fiorentina mbrojti pa marrë rreziqe të tepërta. pas rreth një ore Violat rifituan kontrollin e lojës, me hyrjen e Bonaventura, që rriti cilësinë në mesfushë. Vendasit u përpoqën në çdo mënyrë për të realizuar golin e barazimit, por bardhezinjtë rezistuan deri në fund. Juventus fiton dhe ngjitet në 26 pikë, duke u rikthyer -2 pas Inter. Humbja e tretë radhazi në kampionat për Fiorentinën, pas atyre ndaj Empolit dhe Lacios.

Italy Serie A

