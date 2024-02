Video/ McTominay shpëton Ten Hag në të 86′ ndaj Aston Villa: United merr fitoren e tretë radhazi

Feston Manchester United në javën e 24 të Premier League. Red Devils shkojnë të fitojnë 2-1 në shtëpinë e Aston Villa, falë golave të Hojlund (17′) e McTominay (86′). Iluzionoi Villians goli i Douglas Luiz në minutën e 67′, sepse Ten Hag koleksionoi fitoren e tretë radhazi në kampionat.

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED 1-2

Skuadra e Ten Hag e nisi fuqishëm, duke iu afruar golit me Maguire dhe Garnacho. Avantazhi ishte vetëm çështje kohe dhe erdhi nga këmbët e Hojlund në minutën e 17′. Sulmuesi ktheu në rrjetë topin e marrë nga qendërmbrojtësi anglez Maguire. Reagimi i vendasve e detyroi portierin Onana të ndërhyjë për të ndalur përpjekjet e McGinn dhe Watkins, duke ruajtur epërsinë e Red Devils deri në fishkëllimën e fundit. Pas rifillimit, Rashford pa t’i mohohej dyfishimi, ndërsa sulmuesit e Villians treguan edhe njëherë mungesën e cinizmit në zonën e penalltisë, vetëm dy minuta më vonë.

Goli i barazimit për skuadrën e trajnerit Unai Emery erdhi në minutën e 67′ me Douglas Luiz. Braziliani zgjidhi një situatë të krijuar në zhvillimin e një goditje nga këndi me një konkluzion me të djathtë nën traversë dhe provokoi portierin kundërshtar, i cili i mohoi atij dygolëshin dhjetë minuta më vonë. Megjithatë, në minutën e 86′ ishte i zakonshmi McTominay që vendosi ndeshjen me një goditje precize me kokë, pas krosimit nga e djathta të Dalot. Miqtë rezistuan deri në fund dhe morën në shtëpi tre pikë të çmuara. Me këtë humbje, Aston Villa kalohet në renditje nga Tottenham dhe zbret në vendin e pestë. Ndërsa United (me fitoren e tretë radhazi në kompeticion) afrohet në -5 nga kundërshtarët e sotëm, që mbajnë vendin e fundit që të çon në Europë.