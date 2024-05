Video/ Manchester City thyen tabunë Tottenham e prek titullin: nëse mundin West Ham janë Kampionë

Manchester City vendos duart mbi titullin e Premier League, duke mposhtur Tottenham 2-0, në rikuperimin e javës së tridhjetë e katërt. Një pjesë e parë e mirë për Spurs, por ata nuk arritën të fundosnin goditjen. Në fillim të pjesës së dytë, Haaland zhbllokoi ndeshjen në minutën e 51′. Portieri zëvendësues Ortega, në fakt, shpëtoi Guardiolën në minutën e 86′ kur ndali Son, i vetëm përballë tij. Në finale, norvegjezi shënoi golin e dytë me penallti. Nëse Citizens mposhtin West Ham të dielën në orën 17:00, blutë e Mançesterit janë kampionë.

Shpresat e Arsenal për titull ndoshta përfundojnë këtu. Manchester City mundi Tottenham 2-0 në rikuperimin e javës së 34 të kampionatit dhe u rikthye në krye të Premier League. Citizens u dukën paksa të frikësuar në fillim, me vendasit që morën kontrollin e lojës dhe tentuan menjëherë të godasin me Bentancur. Nga mesi i pjesës së parë, skuadra e Guardiolës tentoi t’i ndryshonte gjërat, me Foden që flirtoi me golin në minutën e 24′. City, pas një tjetër sforco të Spurs, e mbyllën pjesën e parë në sulm, por pa arritur të fundosnin goditjen. Në fishkëllimën e dyfishtë, rezultati ishte ende pa gola.

SUPER HAALAND E ORTEGA VENDIMTAR

Në fillim të pjesës së dytë, miqtë e thyen menjëherë ngërçin. Në minutën e 51′ De Bruyne hyri në të djathtë dhe shërbeu për Erling Haaland, i cili shënoi golin e rëndë, duke kaluar Citizens në avantazh 1-0. De Bruyne tani është asistmeni i dytë më i mirë i historisë në Premier pas vetëm Ryan Giggs. Pas golit të pësuar, skuadra e Postecoglou kërkoi barazimin, duke shtyrë përpara me forcë dhe duke mbyllur kundërshtarët në gjysmën e fushës. Në minutat e fundit Spurs u përpoqën në çdo mënyrë, por Ortega që zëvendësoi Ederson të dëmtuar, bëri një mrekulli të vërtetë në minutën e 86′ ballë për ballë me Son. Në minutën e 91′, Haaland i vuri vulën fitores, me penalltinë që fiksoi rezultatin 2-0.

Manchester City fiton dhe rikthehet në krye të Premier League, me 88 pikë dhe +2 ndaj Arsenal me vetëm një ndeshje të mbetur. Nëse Guardiola mposht West Ham në Etihad të dielën më 19 maj në orën 17:00, ai do të jetë sërish kampion i Anglisë, për herë të katërt radhazi.