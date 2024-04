Video/ Manchester City fluturon në finalen e FA Cup: Bernardo Silva eliminon Chelsea

Manchester City ngre kokën pasi u eliminua nga Champions League nga Real Madrid, duke arritur finalen e FA Cup dhe duke triumfuar 1-0 në gjysmëfinale ndaj Chelsea. Ndeshje e vështirë për Citizens, që vuajtën nga kundërsulmet e Blues. Hyrja e Doku, në pjesën e dytë, ndryshoi ndeshjen dhe në minutën e 84′ trofembajtësit gjetën avantazhin falë goditjes së Bernardo Silva. City tani do të përballet me fituesin e Coventry-Manchester United.

Manchester City rikthehet menjëherë, duke mposhtur Chelsea 1-0 në gjysmëfinalen e FA Cup dhe duke arritur finalen e turneut. Në fazat e para të lojës, skuadra e Pochettino i lë zotërimin e topit Citizens, në përpjekje për të shfrytëzuar kundërsulmet. Jackson ishte shumë i frymëzuar në fillim, e tij ishte goditja e parë e ndeshjes (bllokuar nga Ortega). Agresiviteti i Blues i vuri në vështirësi të mëdha lojtarët e teknikut Guardiola, që pësuan një numër të madh kundërsulmesh. Në minutën e 38′ londinezët shkuan pranë avantazhit, por goditja e ish-lojtarit të tyre Palmer u ndal nga Ortega. Ndeshja ishte shumë më e ekuilibruar nga sa pritej, ku pjesa e parë u mbyll pa gola, me rezultatin 0-0.

DOKU NDRYSHOI LOJËN

Pas kthimit në fushë pas pushimit, ishte Chelsea që kërcënoi sërish me një rast të dyfishtë për Jackson, të cilin portieri gjerman i Citizens e ndali me sukses. Përgjigja e Manchester ishte e menjëhershme, me Petrovic që duhej të zgjatej për të shmangur avantazhin e Foden. Pas një ore, Guardiola aktivizoi Doku, që mori menjëherë skenën me disa goditje shumë tinëzare. Ish-anësori belg i Rennes u bë thelbësor në minutën e 84′, kur City arriti të thyejë bllokimin. Pasim për De Bruyne, i cili shërbeu në qendër te Bernardo Silva, i cili shënoi golin e ndeshjes. Në fund, Palmer dhe shokët e tij u përpoqën në çdo mënyrë për të barazuar, por njerëzit e Guardiolës triumfuan. Manchester City fiton dhe shkon në finale, ku e pret fituesi i gjysmëfinales tjetër Coventry-Manchester United. Chelsea u eliminua, duke braktisur ëndrrën e tyre për të arritur Evropën falë FA Cup.