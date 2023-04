Video/ Lukaku penallti e karton i kuq në shtesë: Inter barazon me Juventus pastaj plas sherri, tre kartonë të kuq

Përfundojnë 1-1 90 minutat e para të Juventus-Inter, në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë 2022/23. Një ndeshje jashtëzakonisht e ekuilibruar dhe jo veçanërisht emocionale në Stadium. Takimi u zhbllokua vetëm pak minuta nga fundi nga një blic i Cuadrado. Kolumbiani kontrolloi një krosim të devijuar dhe mposhti Handanovic në minutën e 83′. Duket e mbyllur, por në minutën e 95′ Massa akordon një penallti për një top të prekur me dorë të Bremer. Transformim i patëmetë nga zëvendësuesi Lukaku, që u përjashtua për ngazëllimin e tij të diskutueshëm kundër Stadium. Të kuq edhe për Handanovic dhe Cuadrado, në një finale plot tension, që shkoi gati në sherr.

