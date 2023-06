VIDEO/ Lufta me grupin Wagner brenda Rusisë, ushtria e Putinit bombardon qytetet e veta

Trazirat nisën gjatë ditës së sotme, kur sipas mediave të huaja, trupat e Prigozhin hynë në Rusi dhe Prigozhin pretendoi marrjen në zotërim të dy qyteteve.

Prigozhin tha se ka kapur “të gjitha objektet ushtarake” në qytetin jugor të Rostov-on-Don.

Njoftimi erdhi disa orë pasi ai kërcënoi se do të rrëzonte ministrin e Mbrojtjes Sergei Shoigu.

Presidenti Vladimir Putin tha se kjo ishte “një thikë pas shpine” dhe u zotua të ndëshkojë ata që e kishin “tradhtuar” Rusinë.

