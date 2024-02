Video/ Llorente i heq fitoren nga duart Real në shtesë: 1-1 në super derbin e Madridit

Nuk ka fitues mes Real Madrid e Atletico Madrid. Derbi i javës së njëzet e tretë të La Liga përfundoi 1-1. Në minutën e 93′, Llorente shpëtoi Colchoneros nga disfata dhe shmangu arratisjen e Blancos, që mbeten +2 ndaj Gironas një javë para përplasjes direkte. Goli i shënuar në minutën e 20′ nga Brahim Diaz ishte i padobishëm për skuadrën e Carlo Ancelotti. Në ndeshjet e tjera Betis nuk shkoi përtej barazimit 1-1 me Getafe, goditje e fortë për mbijetesën e Celta Vigo: 3-0 në Osasuna. Mbyllet 0-0, ndërkohë, mes Villarreal dhe Cadiz.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID 1-1

Derbi i Madridit përfundoi 1-1 dhe, mbi të gjitha, Atletico është ai që buzëqesh, duke shmangur humbjen në minutën e 93′ dhe duke ndalur Blancos. Asnjë arrati për të besuarit e teknikut Ancelotti, që mbetet +2 nga Girona një javë para përplasjes direkte në Bernabeu. Megjithatë, ishin vendësit ata që kaluan në avantazh të parët në minutën e 20′, kur Brahim Diaz i dha epërsinë kryesuesve të kampionatit.

Megjithatë, Colchoneros nuk dolën nga ndeshja, përkundrazi. Në fillim të pjesës së dytë (me Simeone që zëvendësoi Riquelme për Molina), Savic pa 1-1 e mundshëm të anulohej për pozicion jashtë loje. Më pas Cholo i prishi ekuilibrat dhe hodhi në fushë Depay, Lino dhe Barrios për një Morata të shuar, Saul dhe de Paul. Në minutën e 68′ ishte radha edhe e Correas, por goli i barazimit erdhi nga mesfusha dhe vetëm në kohën shtesë. Në minutën e 93′, në fakt, Marcos Llorente përfitoi nga asisti i ish-lojtarit holandez të Barcelonës dhe ngriu Bernabeun me golin e barazimit 1-1 që mbajti kampionatin ende të hapur. Real do të tentojë ta mbyllë në përballjen direkte me Girona, ndërsa Atletico konfirmon vendin e katërt me 48 pikë. Diferenca me vendin e pestë, ku ndodhet Bilbao me 45, është saktësisht një ndeshje.