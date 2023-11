Video/ Lewandowski “bullizon” adoleshentin Yamal: “I paedukatë, kërko falje”

Falë një dygolëshi nga i zakonshmi Robert Lewandowski Barcelona arriti të përmbysë Alaves dhe të marrë 3 pikë jetike për të qëndruar kapur pas kryesusve në La Liga. Në vendin e parë është Girona befasuese, me 2 pikë epërsi ndaj Real Madrid dhe 4 pikërisht ndaj blaugranave. Një ditë pas ndeshjes flitet ende për qendërsulmuesin polak, por jo për golat e shumtë të shënuar këtë sezon (tashmë në 10), por për gjestin e tij, ose më injorimit, ndaj yllit të ri të katalanasve, Lamine Yamal.

LEWANDOWSKI INJOROI YAMAL: PLASIN POLEMIKAT

Me rezultatin ende 1-1, 16-vjeçari Yamal mori topin në krahun e djathtë dhe pasi kaloi mes dy kundërshtarëve, duke u futur në zonë. Ai tentoi të godiste direkt në shtyllën e afërt, por gjeti përgjigjen e portierit të Alaves. Një zgjidhje e pavlerësuar nga Lewandowski, i cili ishte vendosur në shtyllën e dytë duke pritur për një pasim që nuk arriti kurrë. Qortimi ndaj shokut të ri ishte nervoz dhe plateal, por ajo që ndodhi menjëherë pas kësaj po shkakton tashmë diskutime në Spanjë.

Adoleshenti Yamal iu afrua shokut të tij më me përvojë dhe zgjati dorën për një “qepalla” mirëkuptimi. E ndoshta edhe një ndjesë për mungesën e asistimit. Megjithatë, ish-lojtari i Borussia Dortmund dhe Bayern Munich në fakt e injoroi plotësisht 16-vjeçarin, i cili mbeti i habitur e vazhdoi në drejtimin e tij. Një veprim i munguar që bëri bujë, me Lewandowski që akuzohet për bullizëm dhe mungesë edukate. E shtypi kërkon me zë të lartë një ndjesë të polakut ndaj produktit të ri të katalanasve.

Megjithatë, ka gjasa që në fund të ndeshjes të kenë mbërritur tashmë sqarimet e mëpasshme, pasi ka kaluar nervozizmi i momentit, siç nënvizon Mundo Deportivo. Fakti mbetet që një kampion i eksperiencës si polaku nuk duhet të bëhet protagonist i episodeve të tilla ndaj një shoku të skuadrës që është dukshëm më i ri se ai.