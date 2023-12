Video/ Leverkusen i pandalshëm, trigolëshi i Schick i jep fitoren Xabi Alonso: Bayern përgjigjet në Wolfsburg

Bayern Munich dhe Bayer Leverkusen nuk i tradhtojnë pritshmëritë në javën e 16 të Bundesligës. Bavarezët kaluan 1-2 kundër Wolfsburg falë Musiala dhe Kane. Ndërsa Xabi Alonso mbetet në +4 falë një 4-0 të fortë kundër Bochum, të vendosur nga trigolëshi i Schick. Stuttgart rikthehet në vendin e tretë (3-0 ndaj Augsburgut, nënshkruar nga Undav-Guirassy). Union Berlin del nga zona e ftohtë (2-0 kundër Këln), fiton 3-2 Heidenheim ndaj Freiburg e Eintracht 2-1 ndaj Gladbach.

WOLFSBURG-BAYERN MUNICH 1-2

Kane dhe Sané trembën prapavijën vendase në fillim, pastaj bavarezët u ekzaltuan pas gjysmë ore loje. Casteels bëri mrekullinë në goditjen nga distanca e ish-anësorit të Cityt. Müller goditi traversën me kokë menjëherë më pas. Goli vonoi vetëm pak sekonda dhe të besuarit e Tuchel morën avantazhin e merituar, të firmosur nga Musiala me asistin e numrit 25, që sapo ka rinovuar. Pas dhjetë minutash ishte sërish gjermani ai që frymëzoi bavarezët për të dyfishuar epërsinë. Këtë herë ai i shërbeu Harry Kane që nuk gaboi. Bayern nuk pati kohë as të festonte, sepse Wolfsburg reagoi duke ngushtuar rezultatin me goditjen e Arnold, pak para përfundimit të pjesës së parë. Rogerio trembi Neuer në fillimin e pjesës së dytë, më pas ndeshja ofroi vetëm një rast për Kane (nga këndi) dhe një goditje dënimi të Sané. Pikët e Bayern bëhen kështu 38, duke mbetur -4 nga maja (me një ndeshje më pak), ndërsa Wolfsburg mbetet me nëntëmbëdhjetë.

BAYER LEVERKUSEN-BOCHUM 4-0

Xabi Alonso ndryshon ndonjë lojtar për raundin e mesjavës, por pas disa minutash presioni të vendasve, trendi i ndeshjes bëhet ai i zakonshmi. Pas gjysëm ore e zhbllokon çeku Patrick Schick me penallti. Sulmuesi dyfishoi pas dy minutash. Çeku nuk mbeti i kënaqur dhe shënoi një trigolësh në minutën e parë të shtesës së pjesës së parë, duke goditur me kokë rrjetën nga këndi, pas një asistim të Grimaldo. Në pjesën e dytë, Bayer mbajti kontrollin dhe bëri poker në minutën e 69′ me të sapofuturin Boniface. Kreu i konsoliduar për Leverkusen, me 42 pikë, ndërsa Bochum është i katërmbëdhjeti me gjashtëmbëdhjetë pikë.

