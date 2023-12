Video/ Lautaro e Thuram të papërmbajtshëm: Inter thyen Lazion e arratiset +4 nga Juventus

Java e 16 e Serie A thyen ekuilibrat dhe shënon arratisjen e parë të këtij kampionati. Inter i Simone Inzaghi vendos firmën, duke përfituar nga gabimi i Juventus kundër Genoa (1-1). Zikaltrit arrijnë kështu në 41 pikë dhe shkëputen në +4 ndaj rivalëve të tyre. Njerëzit vendimtarë ndaj Lazios, të mposhtur 2-0 dhe e goditur në momentet më të mira, janë akoma ata: golashënuesi Lautaro Martinez (40′) zhbllokoi rezultatin, Thuram (66′) mbylli historinë në pjesën e dytë.

Tani është me të vërtetë një mini-arratisje. Inter është +4 nga e dyta: hera e fundit që ndodhi ishte para derbit “fatal” me Milan në shkurt 2022, ai në të cilin ai kampionat ndryshoi. Por tani, Inter ka përmasa dhe vetëdije tjetër. Ata kanë ndërtuar themele shumë të forta mbi gabimet e së shkuarës dhe kanë fytyrën e egër të atyre që duan ta fiksojnë me çdo kusht këtë yll të dytë në gjoks. Ndeshja e fituar në shtëpinë e Lazios, me vuajtje dhe durim, është konfirmimi i dominimit të tyre në këtë kampionat. Zikaltrit janë në ndeshjen e tyre të 11 pa pësuar gol, në 16 ndeshje në total dhe Simone Inzaghi mjafton të nxjerrë në fushë Thuram e Lautaro për të mbledhur golat në seri.

Shënuan përsëri të dy, Thuram e Lautaro. Kush e di se çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kishin nisur nga fillimi edhe në Champions League me Real Sociedad. Nga ana tjetër, Lazio i Maurizio Sarri ka mbetur përsëri me gisht në gojë. Skuadra prodhon dhe sforcohet, por përpara është gjithmonë shumë e butë për të gërvishtur. E Europa mbetet shumë larg.

Serie A Italy

AC Milan 3-0 Monza

Fiorentina 1-0 Verona

Udinese 2-2 Sassuolo

Bologna 2-0 Roma

Lazio 0-2 Inter