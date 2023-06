Video/ “Kush nuk kërcen është gungaç juventin”: kore anti-Juventus në martesën e mbrojtësit të Inter, Bastoni

Alessandro Bastoni, mbrojtësi i Inter, u martua me dashurinë e tij, Camilla, më 1 qershor. Asgjë e jashtëzakonshme, vetëm se në këto orë po qarkullojnë disa video nga festa pas dasmës. Në veçanti, nga pamjet shihet se gjatë festimeve ka pasur hapësirë edhe për disa kore kundër Juventus nga të pranishmit: “Kush nuk kërcen është gungaç juventin”.

Bëj bashkë një lojtar të Inter me shokët e tij, një martesë dhe një rivalitet sportiv që vazhdon prej vitesh e rezultati do të jetë ajo që ndodhi në dasmën e Alessandro Bastoni. Interisti i ri, për të festuar me nusen e tij Camilla, së bashku me disa miq të skuadrës, filluan të këndojnë këngë kundër Juventus. Kaq mjaftoi që tifozët bardhezi të dëshmonin indinjatën e tyre në rrjetet sociale. Por kjo nuk është e vetmja gjë që mbrojtësi këndoi…

Pasi kënduan kundër Juventus në dasmën e tij, duke shkaktuar kaos, Bastoni dhe shokët e tij edhe u zbavitën. Nuk munguan këngët e dashurisë, apo edhe baladat. “Non me lo so spiegare” e Tiziano Ferro, sidoqoftë, i bëri të ekzaltoheshin të gjithë të pranishmit në dasmë.