Video/ Kupa e Amerikës: Brazili bllokohet në debutim nga Kosta Rika, Marquinhos i anulohet goli

Aventura e Brazilit në Kupën e Amerikës 2024 filloi me një barazim zhgënjyes: Selecao, në fakt, nuk shkoi përtej barazimit 0-0 me Kosta Rikën. Pak mundësi në ndeshjen e luajtur në Kaliforni: vlen të përmendet një gol i anuluar në minutën e 30′ nga Marquinhos për pozicion jashtë loje dhe një shtyllë e Paquetá në pjesën e dytë. Një debutim fitues, në anën tjetër, për Kolumbinë. Ata mundën Paraguajin 2-1 me golat e Muñoz (32′) dhe Lerma (42′) me asist të dyfishtë nga James Rodriguez.

BRAZIL-KOSTA RIKA 0-0

