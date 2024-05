Video/ Kim katastrofik, Vinicius i pagabueshëm: Bayern-Real, gjithçka e shtyrë për në kthim

Spektakël i shkëlqyer në Allianz Arena në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Champions League. Bayern Munich dhe Real Madrid barazuan 2-2 dhe shtynë çështjen e kualifikimit pas 8 ditësh në Santiago Bernabeu. Gjermanët e nisën fuqishëm, por spanjollët kaluan në avantazh në aksionin e parë në minutën e 24′, kur Kroos dërgoi Vinicius në portë, me brazilianin që bëri 0-1. Në pjesën e dytë, në harkun e katër minutave, mes 53′ dhe 57′, bavarezët kthyen ndeshjen. Sané gjeti golin e barazimit, më pas Kane bëri rezultatin 2-1 me penallti (faull i Lucas Vazquez ndaj Musiala). Megjithatë, në finale, ish-lojtari i Napolit Kim përfundoi një mbrëmje katastrofike duke rrëzuar Rodrygo në zonë. Penallti e goli i dytë i Vinicius (83′).

Talent, klas dhe vendosmëri në 2-2 e ndeshjes së parë gjysmëfinale të Champions League mes Bayern Munich dhe Real Madrid. Edhe një herë Ancelotti tregoi se ka dhunti dhe në momentin më të vështirë të ndeshjes, me Bayern që shtynte për të bërë rezultatin 3-1, ndryshoi inercinë duke futur Modric që në fakt ktheu lojën. Real, pas një fillimi të komplikuar, kaloi në epërsi në minutën e 24′ me Vinicius. Por më pas pësoi dy gola të shpejtë nga Bayern që përmbysi rezultatin me Sané (në minutën e 53′) dhe Kane (me penallti në minutën e 57′). Megjithatë, në finale spanjollët u përmirësuan duke rrëmbyer golin e barazimit me Vinicius (në penallti) në minutën e 83-të. Në ndeshjen e kthimit, të planifikuar për të mërkurën e ardhshme (8 maj), gjithçka është ende e mundur. Finalja është ende për tu vendosur mes dy skuadrave që me talent dhe vendosmëri dhanë një tjetër ndeshje të paharrueshme të kompeticionit.

GOLAT E MBRËMJES

🇪🇺 Goal: Vinícius Júnior | Bayern München 0-1 Real Madridhttps://t.co/6DJiNImIsH — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 30, 2024

🇪🇺 Goal: Leroy Sane | Bayern München 1-1 Real Madridhttps://t.co/76SA0ewpZe — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 30, 2024

🇪🇺 Goal: Harry Kane | Bayern München 2-1 Real Madridhttps://t.co/IiDxqU6VXy — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 30, 2024