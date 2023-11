Video/ Kane për rekord: Bayern godet në Këln, Tuchel i pari për një natë

Java e 12 e Bundesligës hapet me fitoren e Bayern Munich, në atë që ishte një rrotullim i vërtetë. Bavarezët nuk magjepsën kundër Këlnit, duke humbur shumë mundësi. Pavarësisht dominimit në zotërimin e topit, përfundoi vetëm 1-0 kundër të fundit të klasës. Harry Kane vendosi fitoren, që vlen parakalimin momental ndaj Bayer Leverkusen. Anglezi arriti 18 gola në 12 ndeshje dhe mposhti rekordin e Gerd Müller, i cili ishte 17.

KANE, MË MIRË SE GERD MULLER

Tuchel i gëzohet një Harry Kane të zhurmshëm, që e lejon të udhëheqë kampionatin për një natë me 32 pikë. +1 ndaj një Bayer Leverkusen që do të jetë në gjendje të përgjigjet me kundërparakalimin që nesër. Fillimi ishte i gjallë në Allianz Arena, me Choupo-Moting që humbi mundësinë e parë dhe mbrojtësi Hübers shpëtoi Këlnin në dy raste. Miqtë u panë përpara vetëm pas dhjetë minutash, me Neuer vendimtar ndaj Thielmann, ndërsa u ndëshkuan menjëherë. Bayern kaloi në epërsi në minutën e 20′, me goditjen e Harry Kane. Një nga golat më të lehtë, por që vlen edhe një rekord tjetër në Bundesliga për ish-lojtarin e Tottenham. Askush nuk kishte shënuar 18 gola pas 12 javësh, duke tejkaluar një ekselent të turneut si Gerd Müller (17).

Bayern dominoi, por nuk arritën të dyfishonin epërsinë. Schwäbe ishte vendimtar në dy raste. Në pjesën e dytë, Sané ishte sërish i rrezikshëm, por pa e gjetur rrjetën. Edhe Kane shpërdoroi, ndërsa Laimer mbrojti fitoren e Bayern. Përveç një traverse nga Coman, nuk pati mundësi të mëdha shënimi dhe Tuchel mund të festojë fitoren 1-0. Skuadra e tij do të kishte merituar më shumë, por për një natë do të kryesojë Bundesligën. Këlni mbeti i fundit me gjashtë pikë, së bashku me Union Berlin.

