Video/ Jovic shpëton Serbinë në minutën e 95′: barazim in-extremis me Slloveninë

Në ndeshjen e dytë të Grupit C të Euro 2024 Sllovenia dhe Serbia barazuan 1-1 dhe vazhdojnë të mbajnë gjithçka të hapur për fazën me kualifikim direkt. Në Allianz Arena, ritëm i lartë, shumë mundësi dhe një finale për zemrat e forta. Në pjesën e parë, në njërën anë Vlahovic dhe Mitrovic provuan reflekset e Oblaku, në anën tjetër Sesko humbi finalizimin pas një shtylle të Elsnik. Në pjesën e dytë ishte Serbia ajo që sulmoi me më shumë bindje, por ishte Sllovenia që kaloi në avantazh me Karnicnik (69′). Një gol të cilit, të besuarit e teknikut Stojkovic, pas një traverse të Mitrovic, iu kundërpërgjigjën në minutën e fundit me një goditje me kokë të Jovic (95′) në kohën shtesë.

