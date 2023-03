Video/ “Jam lacial e jam racist”: kori i turpshëm antisemit, Lazio përjashton përjetë tre tifozë

Lazio e kishte premtuar: “Do të identifikojmë përgjegjësit”. E kështu ndodhi. Me një deklaratë zyrtare për shtyp, klubi bardhekaltër njoftoi masat e marra për tifozët antisemitë gjatë derbit kundër Romës. Për njeriun me fanellën me numrin 88 me mbishkrimin Hitlerson dhe për dy personat e tjerë të kapur në flagrancë me përshëndetjen romane, nuk do të ketë më mundësi për të hyrë në stadiumin Olimpico. Të tre janë përjashtuar përjetësisht. Megjithatë, duhet theksuar se nuk bëhet fjalë për një Daspo, por për zbatimin e kodit të etikës që parashikon masa të ngjashme edhe për veprimet më të rënda.

KOMUNIKATA

“Gjatë ndeshjes së së dielës, Lazio-Roma dhe në ditët në vijim, u identifikuan tre persona. Ata u përfshinë në sjellje që nuk kanë lidhje me mbështetjen e tifozëve. Por shfaqën forma diskriminimi dhe antisemitizmi. Falë bashkëpunimit mes Shoqërisë Sportive Lazio, shërbimit të sigurisë, stjuardëve dhe agjensive ligjzbatuese, gjithashtu nëpërmjet përdorimit të kamerave të vëzhgimit të Olimpico, brenda një kohe të shkurtër u identifikua personi që mbante fanellën me numrin 88 me mbishkrimin “Hitlerson” dhe dy të tjerëve që bënin në mënyrë të dukshme gjestin e përshëndetjes romane. Kundër tyre, pasi të ketë përfunduar procedura administrative e organeve të sigurisë, Lazio do të zbatojë me rigorozitet Kodin e Etikës dhe do t’i konsiderojë të padëshiruar, duke i larguar përjetësisht nga stadiumi. Lazio do të paraqitet edhe si palë civile për kërkesën e dëmshpërblimit të dëmit në çdo procedim penal që do të vijojë”.

Edhe komuniteti hebre i kryeqytetit italian denoncoi eksesin e panumërt antisemit nga ana e disa tifozëve të Lazio gjatë ndeshjes: “Një sektor i tërë që këndonte këngë antisemite, një ‘tifoz’ në tribuna me fanellën Hitlerson dhe numrin 88. E ne, si gjithmonë, jemi të vetmit që jemi të indinjuar dhe protestojmë – kishte thënë presidentja, Ruth Dureghello përmes rrjeteve sociale”.