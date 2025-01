Video/ Isak e Gordon shembin Arsenal: Newcastle sheh finalen e Carabao Cup

Gjysmëfinalet e Carabao Cup 2024/25, Kupa e Ligës Angleze, nisën me fitoren e Newcastle. “Magpies” mposhtën 2-0 Arsenalin në ndeshjen e parë në Emirates Stadium të Londrës, duke marrë një avantazh të rëndësishëm për ndeshjen e kthimit më 5 shkurt në St. James’ Park. Alexander Isak realizoi golin e tij të 50-të me fanellën e Newcastle, ndërsa asistoi edhe në golin e dytë të shënuar nga Anthony Gordon. Nesër, gjysmëfinalistët e tjerë, Tottenham dhe Liverpool, do të përballen.

Përballja në Emirates

Aktualisht në vendin e dytë dhe të pestë në Premier League, Arsenal dhe Newcastle u përballën në Emirates në gjysmëfinalen e parë të Carabao Cup. Objektivi ishte i qartë: një hap i rëndësishëm drejt finales së madhe, që do të luhet më 16 mars në Wembley. Arsenal e nisi fuqishëm ndeshjen duke u përpjekur të përfitonte nga faktori fushë. Rasti i parë i madh erdhi në minutën e 10-të kur Havertz u ndal në vijën e fundit nga Hall dhe portieri Dubravka.

Disa momente më pas, Timber iu afrua golit, ndërsa Martinelli tronditi shtyllën në minutën e 29-të me një goditje të fuqishme nga e djathta. Pas presionit të Arsenalit, Newcastle e zhbllokoi rezultatin me një veprim të vetëm në minutën e 37-të. Isak, pas një goditjeje dënimi ku mbrojtja e Arsenalit u tregua e pavëmendshme, realizoi golin e tij të 15-të këtë sezon dhe të 50-tin për Newcastle.

Newcastle hedh një hap drejt finales

Në pjesën e dytë, Newcastle dyfishoi epërsinë. Në minutën e 51-të, një goditje e Isak detyroi portierin Raya të bëjë pritje, por në topin e kthyer Gordon shënoi golin e dytë. Gordon festoi me një imitues të festës së Thierry Henry në Botërorin 1998, duke e kthyer momentin në simbolikë. Arsenal u përpoq të reagonte, por Havertz (58’) dhe Martinelli (67’) nuk arritën të gjenin portën. Në minutën e 87-të, Jorginho goditi nga distanca, por topi kaloi pak mbi traversë.

Newcastle fitoi 2-0 dhe tani është më pranë finales. Ndeshja e kthimit mes dy skuadrave do të luhet më 5 shkurt në St. James’ Park, ku do të përcaktohet finalisti.