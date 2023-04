Video/ Irritohet Chelsea, VAR i anulon dy gola në barazimin me Liverpool: fitore për Brighton, Leeds e Aston Villa

Raundi i mesjavës së Premier League nuk dhuron gola në ndeshjen e madhe në Stamford Bridge. Chelsea-Liverpool përfundon 0-0, me Blues (në ndeshjen e parë me trajnerin e përkohshëm Saltor) që shohin të anuluar nga VAR dy gola nga James dhe Havertz. Buzëqesh Brighton, që fiton 2-0 në shtëpinë e Bournemouth falë Ferguson (27′) dhe Enciso (91′). Leeds dhe Aston Villa mundën përkatësisht Nottinghamin dhe Leicesterin me rezultatin 2-1.

CHELSEA-LIVERPOOL 0-0

Debutimi i trajnerit të përkohshëm Nruno Saltor në pankinën e Chelsea përfundoi me një barazim 0-0. Nga një pikë për Blues dhe Liverpool, në një mbrëmje ku VAR ishte protagonisti i tretë. Në minutën e 26′, në fakt, londinezët panë t’i anulohet një gol. Festimi i ndërprerë në mes ishte ai i James. Situata u përsërit në fillimin e pjesës së dytë, por këtë herë ishte Havertz që iu mohua 1-0 i mundshëm për prekje të topit me dorë.

Zëvendësimet e Klopp, që në mesin e pjesës së dytë futi Salah dhe Robertson për Firminon dhe Tsimikas, nuk patën efektin e dëshiruar. Kështu, maturohet një barazim që nuk kënaq askënd, përkundrazi. Liverpool, nuk ka fituar në kampionat që prej 5 marsit (7-0 me United) dhe është ende në 43 pikë, -7 nga Champions League. Nga ana tjetër, Chelsea mbetet edhe në kuotën 39 pikë, në krizë të plotë dhe me një guidë të re teknike ndonëse të përkohshme.

Në ndeshjet e tjera, Brighton i teknikut De Zerbi doli fitues 0-2 në fushën e Bournemouth. Ferguson në të 28′ dhe Enciso në minutën e 91′ vendosën ndeshjen. Leeds ia doli në shtëpi të kalojë 2-1 Nottingham. Goli i Mangala (12′) u përmbys që në pjesën e parë nga Harrison (20′) dhe Sinisterra (45+1′). Po 2-1 është imponuar edhe Aston Villa, por në fushën e Leicester. Foxes barazuan golin e Watkins (24′) me Barnes, që shënoi 11 minuta më pas. Por dalja me karton të kuq i Dewsbury-Hall i dha mundësinë Villians të shënonin golin e fitores me Traore, tre minuta nga fundi.

