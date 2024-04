Video/ Inter ikën dy herë, Cagliari e arrin në 2-2: kundër Milan është e nevojshme fitorja për titullin

Inter nuk shkoi përtej një barazimi 2-2 në shtëpi kundër Cagliari të drejtuar nga Ranieri dhe, pavarësisht se mbeti +14 ndaj Milan të vendit të dytë, ata nuk përfituan më tej nga ngadalësimi i kuqezinjve. Në San Siro, zikaltrit kaluan në epërsi dy herë, fillimisht me Thuram në minutën e 12′ dhe më pas me penalltinë e Calhanoglu në minutën e 74′. Por ata u kapën gjithmonë nga kuqeblutë me Shomurodov në minutën e 65′ dhe me golin e Viola pesë minuta nga fundi. Për të fituar titullin tashmë në javën tjetër, Inter duhet të fitojë derbin. Pikë e fituar nga Cagliari, që është një hap nga shpëtimi.

Një barazim, ashtu si Sassuolo-Milan. Edhe Inter-Cagliari përfundoi 2-2 dhe lë të pandryshuar diferencën prej 14 pikësh mes kryesuesve zikaltër dhe kushërinjve të tyre ndjekës. Kjo do të thotë se në derbin e 22 prillit skuadra e teknikut Simone Inzaghi duhet të fitojë tre pikët për të siguruar matematikisht titullin e 20 në historinë e klubit.

Në Giuseppe Meazza, zikaltrit kaluan në epërsi në pjesën e parë përmes Marcus Thuram, më pas u befasuan në mesin e pjesës së dytë me një goditje nga Eidor Shomurodov. Pastaj një prekje me krah në zonë nga Yerry Mina çoi menjëherë në 2-1 e Hakan Calhanoglu me penallti. Por në minutën e 82′ Nicolas Viola përfitoi nga një qëndrim sipërfaqësor i mbrojtjes vendase dhe barazoi rezultatin.

Italy Serie A

Napoli 2-2 Frosinone

Sassuolo 3-3 AC Milan

Udinese 1-1 Roma (ndërprerë)

Inter 2-2 Cagliari