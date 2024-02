Video/ I pari me Bayer është një super gol: Xhaka festoi me ‘dëmtim’, habiti edhe teknikun Xabi Alonso

Granit Xhaka rriti shanset e Bayer Leverkusen për titull në Bundesligë, duke shënuar golin e tij të parë për klubin në mënyrë spektakolare. Mesfushori firmosi për skuadrën e Xabi Alonso në verë pas një periudhe shtatëvjeçare me gjigantët e Premier League, Arsenal. Shiqptari i përfaqësueses së Zvicrës ka luajtur një rol kyç në suksesin e Leverkusen këtë sezon teksa ata synojnë titullin e tyre të parë në Bundesligë.

E në ndeshjen e tyre të fundit në kampionat, Xhaka pati nevojë vetëm tre minuta për të zhbllokuar ndeshjes, që përfundoi me një fitore 2-1. I pozicionuar në hyrje të zonës, Xhaka goditi me të majtën me topin që fluturoi në këndin e sipërm të djathtë. Ky është goli i parë që Xhaka ka shënuar për Leverkusen që nga ardhja e tij në korrik, në 31 ndeshje.

Para së të festonte, Xhaka e mbajti pjesën e pasme të kofshës sikur të kishte një muskul të tërhequr përpara se të kuptohej që po tallej. Stafi mjekësor i Leverkusen dukej gati të vraponte për ta ndihmuar, por Alonso i tërhoqi ata kur e kuptoi se shqiptari po bënte shaka. Mainz barazoi vetëm katër minuta më vonë me një goditje me kokë të Dominik Kohr, por vendësit fituan ndeshjen në pjesën e dytë pasi Robin Zentner frymëzoi golin e Robert Andrich. Leverkusen tani qëndron 11 pikë i shkëputur në krye të tabelës së Bundesligës pas 23 ndeshjeve të luajtura.