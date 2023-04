Video/ Hofler përmbys Bayern dhe eliminon Tuchel nga Kupa: Freiburg fiton me penallti në të 95′

E bujshme ajo që ndodh në Allianz Arena. Bayern Munich i dha lamtumirën Kupës së Gjermanisë në çerekfinale, pas një humbje flagrante në finale ndaj Freiburg. Miqtë fituan 2-1 në minutën e 95′. Vendimtar dygolëshi i Hofler, që shënoi në minutën e 27′ dhe në shtesë me një penallti. Avantazhi fillestar i skuadrës së Tuchel me Upamecano (19′) ishte i kotë. Për në gjysmëfinale fluturon edhe Eintracht Frankfurt, që mundi 2-0 Union Berlin falë dy golave të Kolo Muani (11′ dhe 13′).

BAYERN-FREIBURG 1-2

Befasi e zhurmshme për Bayern, që përshëndet Kupën e Gjermanisë në çerekfinale. Freiburg realizoi goditjen në Allianz Arena, duke fituar 2-1 falë dy golave të Hofler. E megjithatë, ishin të besuarit e Tuchel që kaluan në avantazh në minutën e 19′ falë Upamecano. Megjithatë, sulmuesi i Freiburg mori skenën dhe barazoi vetëm tetë minuta nga avantazhi vendas. Episodi që ndryshoi përfundimisht ndeshjen mbërriti pikërisht në aksionin e fundit. Musiala preku topin me dorë në zonë, Hofler nga pika e bardhë mposhti Sommer dhe i dhuroi Freiburg një mbrëmje historike. Freiburg tashmë është në gjysmëfinale të Kupës së Gjermanisë. Zhgënjimi i parë për Tuchel, në humbjen e parë në ndeshjen e dytë si trajner i Bayern. Shuhet i pari nga tre objektivat e bavarezëve, që ndiqnin sukseset në të tre kompeticionet, siç e pranoi edhe ish-trajneri i Dortmund në konferencë.

EINTRACHT FRANKFURTE-UNION BERLIN 2-0

Mes katër më të mirëve do të jetë edhe Eintracht. Skuadra e Frankfurt, e eliminuar në 1/8 nga Napoli në Champions, mposhti 2-0 Union Berlin falë Kolo Muani. Francezi shënoi me dy gola mes minutave 11′-13’. Shtatë minuta pas dyfishimit do të mbërrinte edhe 3-0, por goli i Borre u anulua për pozicion jashtë loje.