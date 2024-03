Video/ Havertz nxjerr nga telashet Arsenal: Arteta merr kryesimin e Premier League, para betejës së Anfield

Në javën e njëzetetetë të Premier League, Arsenal mposhti Brentford me rezultatin 2-1. Gunners, në pritje të përballjes së kryesuesve Liverpool-City, marrin kryesimin e renditjes. Goli i Havertz vendosi sfidën në minutën e 86′ pas golave të Rice (19′) për londinezët dhe Wissa (49′) për Bees.

Arsenal ushtron presion mbi Liverpool dhe City, të impenjuara në përplasjen direkte në Anfield nesër dhe për momentin merr vendin e parë me fitoren 2-1 ndaj Brentford. Skuadra e spanjollit Arteta e nisi fuqishëm dhe në minutën e 19′ kaloi në avantazh falë Declan Rice, i cili shënoi me kokë në krosimin e White. Ish-lojtari i West Ham është protagonisti i madh i mbrëmjes: mbrojtësi shpëtoi 1-1 e mundshëm në vijë, më pas iu afrua dyfishimit me një goditje me të djathtën që u përplas në shtyllë. Në kohën shtesë në pjesën e parë, megjithatë, Bees barazuan me Wissa, i cili ndëshkoi me presing një neglizhencë të bujshme të Ramsdale, që në tentativë për të larguar topin e përplasi te sulmuesi mik me topin që përfundoi në rrjetë.

Pas një rrethimi të ashpër final, vjen edhe goli i fitores 2-1. Një tjetër goditje me kokë, këtë herë nga Havertz, në krosimin po të White, që përfundoi në rrjetë pavarësisht tentativës së Flekken për të evituar. Rikuperimi i gjatë nuk çoi në ndryshimin e rezultatit. Arsenal fiton dhe do të shikojë qetësisht Liverpool-City si i pari në renditje. Brentford, nga ana tjetër, mbetet në 26 pikë, +5 ndaj Luton, që megjithatë ka një ndeshje më pak.