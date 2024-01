Video/ Hakmarrje për Veiga, tifozët arabë fishkëllyen Kroos në çdo prekje topi: gjermani përgjigjet me sarkazëm

Përgjigje e kundërpërgjigje mes Toni Kroos dhe publikut në Riad, ku u luajt gjysmëfinalja e parë e Superkupës së Spanjës. Gjermani u mbulua me një mori fishkëllimash e thirrjesh nga tifozët kur hyri në fushë në ndeshjen Real Madrid-Atletico Madrid. Në fakt, tifozët sauditë nuk i kanë tretur asnjëherë deklaratat e tij në lidhje me transferimin në Arabi të Gabri Veiga. Talenti spanjoll zgjodhi Al Ahlin në verë pas dy sezoneve të shkëlqyera me Celta Vigo, e Kroos e quajti “të turpshme”.

Në stadiumin e Universitetit King Saud, mesfushori gjerman, i cili zëvendësoi Modric në pjesën e dytë, u fishkëllye vazhdimisht nga tifozët vendas. Por kjo nuk e pengoi Real të fitonte derbin në kohën shtesë dhe të kualifikohej në finale. Në fund të ndeshjes, më pas Kroos vendosi të hiqte disa guralecë nga këpuca e tij, duke përdorur sarkazmën: “Ishte një mbrëmje argëtuese! Turmë madhështore”, ishte mesazhi i tij në rrjetet sociale, shoqëruar me emoji-n me sy me zemra.