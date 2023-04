Video/ Haaland vendos rekordin absolut në Premier, City parakalon Arsenal: gjithçka e lehtë për United

Në javën e 34 të Premier League, Manchester City fitoi duke mposhtur Fulham me rezultatin 2-1. Gjithçka ndodhi në pjesën e parë. Haaland zhbllokoi sfidën me penallti, më pas Vinicius barazoi e në fund vendosi Alvarez. Tani Guardiola është momentalisht +1 ndaj Arsenal. Triumf edhe për Manchester United, që mposhti 1-0 Aston Villa. Sukses edhe për Neëcastle, që shkatërroi 3-1 Southampton. Tre pikë të rëndësishme për Bournemouth, që fitoi 4-1 me Leeds.

FULHAM-MANCHESTER CITY 1-2

Fitore dhe parakalim në krye të tabelës për Manchester City, që mposhti Fulham me rezultatin 2-1. Citizens iu deshën vetëm tre minuta për të zhbllokuar ndeshjen. Një faull ndaj Alvarez u sinjalizoi si penallti dhe Haaland nuk gaboi. Norvegjezi shënoi kështu golin e 50 sezonal. Megjithatë, Cottagers nuk u dekurajuan dhe reaguan. Në minutën e 15′, Ëilson bëri një spond për Vinicius që mposhti Ederson. Miqtë tentuan menjëherë të ktheheshin në avantazh, por Leno u tregua vendimtar në devijimin e goditjes së Grealish mbi traversë. Preludi i golit, sepse 2-1 erdhi nga këmbët e Alvarez, pas një topi të rikuperuar në mesfushë nga Rodri. Manchester City vazhdoi të kërkonte sigurinë dhe shkoi pranë trisit në fillimin e pjesës së dytë. Leno u tregua vigjilent, ashtu si edhe në mundësitë e tjera që kishin të besuarit e Guardiola. Përfundoi 2-1 për Manchester City, që ngjitet në 76 pikë, duke kaluar momentalisht +1 mbi Arsenal.

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA 1-0

Edhe Manchester United fiton ngushtë, ndaj Aston Villa përfundoi 1-0. Presion shumë i lartë në fillim nga Djajtë e Kuq, të cilët iu afruan golit me të djathtën e Rashford. Menjëherë pas kësaj, i takon Sabitzer të trembë Emiliano Martinez me një goditje që shkoi mbi traversë. Me kalimin e minutave edhe Villans u futën në lojë. Një shans i madh për Moreno, i ndalur nga De Gea. Megjithatë, ishte gjithmonë United që luajti lojën e drejtuar nga Casemiro. Braziliani dominoi mesfushën dhe goditi traversën nga jashtë zonës. Rrethimi i vendasve tashmë ishte total. Fillimisht Rashford u ndal në mënyrë të shkëlqyer nga Martinez, më pas Bruno Fernandes, në minutën e 39′, rrëzoi murin e Emery. Portugezi shënoi golin e avantazhit, që lejoi Red Devils të kishin kontrollin. Madje ata mund të dyfishojnë në pjesën e dytë, por Malacia fillimisht dhe më pas Casemiro humbën objektivin. Kështu përfundoi 1-0 për United, që mbeti në vendin e katërt me 63 pikë. Aston Villa, nga ana tjetër, mbetet e mbërthyer në 54, ende në garë të plotë për një vend në Evropë.

