Video/ Gjimshiti padron në Napoli: Atalanta dominon në Maradona, me 3 zile për Europën

Atalanta e hapi javën e 30 të Serie A me Napolin me rezultatin 3-0, duke shuar përfundimisht shpresat e kampionëve të Italisë në dalje për t’u kualifikuar në Champions League të ardhshme. Në Maradona, zikaltrit e teknikut Gasperini pasi goditën shtyllën në minutën e 2′, zhbllokoi ndeshjen me Miranchuk në minutën e 26′. Atalanta gjeti edhe golin e dytë me Scamacca para pushimit. Reagimi i Napolit çoi në shtyllën e goditur nga Zielinski në fillimin e pjesës së dytë. Por në fund Koopmeiners shënoi trisin, që nisi fushkëllimat e tifozëve vendas.

Na ishte një herë e një kohë Napoli kampion i Italisë. Kështu, sepse edhe Atalanta bastis në Maradona (3-0) dhe shkatërroi një skuadër që nuk njihej më edhe pse mbante mbi gjoks stemën e titullit. Mungoi në gjithcka Napoli, për sa i përket cilësisë dhe agonizmit konkurrues. Këmbë të lëshuara, ide zero, mundësi që arritën vetëm kur ndeshja ishte 0-2. Merita e një Atalante të shkëlqyer, e cila duket se nuk kishte nevojë as për energji shtesë për të kapërcyer rrënojat e Napolit.

Skuadër që del me kokën ulur dhe mori me vete fishkëllimat e stadiumit dhe ftesën e ultrasve që fillimisht të shkojnë të punojnë dhe më pas të “largohen nga Napoli”. Atalanta hedh kandidaturën për zonën Champions League me golat e Miranchuk, Scamacca dhe Koopmeiners. Bologna dhe Roma janë thirrur të përgjigjen, por Hyjnesha duket se është gati për sprintin pranveror.