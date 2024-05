Video/ Gjimshiti e Atalanta në finale, tris ndaj Marseille: Bayer i pathyer, Roma shembet nga gafa e Svilar

Atalanta dhe Bayern Leverkusen do të diskutojnë finalen e Europa League. Bergamaskët kanë shkatërruar 3-0 në ndeshjen e dytë Olympique Marseille dhe Gjimshiti e të tjerët fluturuan në finale, pas 1-1 në Francë në ndeshjen e parë. Roma i shkoi afër përmbysjes së madhe, duke udhëhequr 0-2 në Leverkusen, por u dënua nga autogoli i Mancini në minutën e 83′ dhe barazimi i Stanistic në minutën e shtatë shtesë. Gjermanët avancojnë falë agregatit 4-2 dhe verdhekuqtë humbën edhe kënaqësinë e shkaktimit të humbjes së parë sezonale për skuadrën e Xabi Alonso, që për të panumërtën herë rikuperon në minutat shtesë.

LEVERKUSEN 2-2 ROMA (2-0)

Është Bayer Leverkusen-Atalanta, finalja e Europa League 2024. Pas 0-2 në Olimpico, Roma iu afrua arritjes së një suksesi të madh, duke kaluar në epërsi 2-0 para se ndeshja të mbyllej në fund 2-2. Pas një fillimi të ekuilibruar, vendasit rritën ritmin, por Svilar dhe shtylla (goditje e Palacios) mbajtën gjallë verdhekuqtë. Në fund të pjesës së parë Tah rrëzoi Azmoun në zonë dhe Paredes nuk gaboi (43′). Sërish argjentinasi me një penallti në minutën e 66′ ribalancoi çështjen e kualifikimit, por në minutën e 82′ Svilar, më i miri në fushë, gaboi daljen në zhvillimet e një goditje këndi me topin që u përplas te Mancini për autogolin më klasik. Stanisic barazoi në minutën e 97′, duke ruajtur edhe pathyeshmërinë e Xabi Alonso që zgjat gjatë gjithë sezonit.



ATALANTA 3-0 OLYMPIQUE MARSEILLE

Atalanta është në finalen e Europa League. Pas barazimit 1-1 në Velodrome, në ndeshjen e kthimit të gjysmëfinales skuadra e Gasperinit mundi 3-0 Olympique Marseille dhe arriti një rezultat historik, duke marrë biletën për aktin e fundit të turneut. Në stadiumin Geëiss është Atalanta ajo që luajti ndeshjen. Në pjesën e parë De Ketelaere dhe Scamacca goditën shtyllën dhe traversën, më pas Lookman (30′) zhbllokoi rezultatin me një goditje me të djathtën nga hyrja e zonës, e devijuar nga Gigot. Më pas në pjesën e dytë Ruggeri (52′) dyfishoi epërsinë me një goditje të fuqishme me të djathtën dhe në finale El Bilal Touré (95′) mbylli rezultatin. Finalja kundër Leverkusen do të jetë më 22 maj në Dublin.