Video/ Fullkrug shpëton Gjermaninë në minutën e 91’: Zvicra mbetet e dyta, Hungaria eliminon Skocinë

Grupi A ka dhënë verdiktet e tij përfundimtare. Gjermania mban kryesimin dhe mbetet e pamundur me 7 pikë vetëm falë golit në shtesë të Fullkrug. Kundër Zvicrës mbyllt 1-1, me skuadrën e Yakin që mbetet e dyta me 5 pikë. E treta ngjitet Hungaria, që mposht 1-0 Skocinë në minutën e 100’ dhe eliminon britanikët, të fundit me 1 pikë.

Në raundin e tretë dhe të fundit të Grupit A të Euro 2024, Gjermania dhe Zvicra barazuan 1-1 dhe blinduan kalimin e tyre në fazën e 16 më të mirave, përkatësisht si të parat dhe të dytat në grup. Në Deutsche Bank Park në pjesën e parë Orsato anuloi një gol të Andrich për shkak të një faulli të Musiala ndaj Aebischer, më pas zviceranët shtuan ritmin dhe Ndoye (28′) zhbllokoi ndeshjen, pas një asisti të Freuler. Në pjesën e dytë gjermanët reaguan, shtynë dhe barazuan rezultatin vetëm në kohën shtesë falë një goditje me kokë të Fullkrug (91′).

Në Shtutgart, Skocia dhe Hungaria u sfiduan në raundin e tretë dhe vendimtar të Grupit A të Euro 2024. Në lojë ishte shansi për të vazhduar ëndrrën për të kaluar në raundin e 1/8 të turneut. Gjithçka ndodhi në kohën shtesë, kur Csoboth gjeti golin në minutën e 100’ që i lejoi hungarezët të fitonin. Skuadra e teknikut Rossi e mbylli kështu grupin në vendin e tretë (me 3 pikë) dhe me shpresën ende për një kalim të vështirë, por të mundshëm në turin tjetër. Skocezët janë tashmë të fundit dhe të eliminuar nga kampionati europian.