Video/ Franca zbulon Thuram, goli i parë me Bleus: fitore edhe për Holandën e Hungarinë

Rezultate të rëndësihme, por pak befasi në kualifikueset e Euro 2024. Franca mundi Irlandën 2-0 me golat e Tchouameni dhe interistit Thuram. I aktivizuar në vend të Giroud të dëmtuar, sulmuesi shënoi golin e parë me fanellën e Bleus. Franca e Deschamps mbetet i pari me pikët të plota në grupin B. Holanda përgjigjet, duke mundur 3-0 Greqinë me tre asist të Dumfries.

Në Grupin G spikat fitorja në Serbi e Hungarisë, që u imponua 1-2. Në ndeshjen tjetër të grupit, Lituania e Mali i Zi ndanë një barazim 2-2 mes tyre. Danimarka buzëqesh në Grupin H: skandinavët mundën San Marinon 4-0. Finlanda imponohet në shtëpinë e Kazaikstanit, ndërsa Slovenia likuidoi 4-2 Irlandën e Veriut.

REZULTATET E MBRËMJES

Euro 2024 Qualification: Group B

France 2-0 Ireland

Netherlands 3-0 Greece

Euro 2024 Qualification: Group E

Czech Republic 1-1 Albania

Poland 2-0 Faroe Islands

Euro 2024 Qualification: Group G

Lithuania 2-2 Montenegro

Serbia 1-2 Hungary

Euro 2024 Qualification: Group H

Kazakhstan 0-1 Finland

Denmark 4-0 San Marino

Slovenia 4-2 Northern Ireland