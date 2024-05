Video/ Finalja e Conference League do të jetë Fiorentina-Olympiacos: El Kaabi eliminon Aston Villa

Pas fitores 4-2 në transfertë në gjysmëfinalen e parë kundër Aston Villa, Olympiacos fitoi edhe ndeshjen e kthimit në Pire dhe arriti Fiorentinën në finalen e UEFA Conference League. Grekët festojnë falë një 2-0 të vendosur nga El Kaabi (tashmë autor i një trigolëshi në ndeshjen e parë), i cili zhbllokoi ndeshjen në minutën e 10′ dhe e mbylli rezultatin në minutën e 78′, duke përfituar nga një rivënie e portierit të tij. Zhgënjim për ekipin e Emery, protagonist i dy ndeshjeve nën ton.

EL KAABI, 5 GOLA NË DY NDESHJE

Skuadra londineze filloi fuqishëm, por Watkins u bllokua në goditjen e tij pas më pak se pesë minutash lojë. Në minutën e 10′, megjithatë, El Kaabi u kujdes për të mbyllur përfundimisht çështjen e kualifikimit. Quini shërbeu një top të ulët në qendër, të cilin sulmuesi maroken i mbetur vetëm në zonën e vogël, e shtyu në rrjetë. Bailey dhe Douglas Luiz u përpoqën të rihapin ndeshjen në minutat në vijim, por dy përgjigjet e shkëlqyera nga Tzolakis i lejuan lojtarët e Mendilibar të arrinin në pushimin e pjesës së parë pa pësuar gol (madje afër dyfishimit të avantazhit në minutën e 37′ me goditjen e Fortounis të neutralizuar nga Martinez).

Kapiteni i vendasve hapi pjesën e dytë me një përpjekje nga distanca, ndërsa Watkins goditi lart nga një pozicion i mirë. Goditjet me kokë nga El Kaabi dhe Konsa nuk gjetën kuadratin pas një orë lojë, El Dibu shmangu eurogolin e Masouras, por nuk mundi të bënte asgjë në minutën e 78′, kur një rivënie e portierit vendas gjeti sulmuesin maroken, i cili me të majtën shënoi edhe golin e tij të pestë personal në dy ndeshje ndaj Villians. Olympiacos arrin kështu në finalen e Conference League, duke realizuar mundësinë për të luajtur për trofeun në qytetin e tyre (por në stadiumin e Aek Athinë).